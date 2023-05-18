Пассажиры увидят два восхода солнца: Qantas Airways анонсировала самый длинный перелет в мире — Finance.ua

Пассажиры увидят два восхода солнца: Qantas Airways анонсировала самый длинный перелет в мире Сегодня 11:39 — Мир

Пассажиры увидят два восхода солнца: Qantas Airways анонсировала самый длинный перелет в мире

За 20 часов можно просмотреть всю трилогию «Властелин колец» и «Хоббит», устроить себе кратковременное велопутешествие… или вы можете совершить самый длинный в мире полет.

С конца 2025 года австралийская авиакомпания Qantas Airways запустит самый длинный рейс в мире. Это будет перелет из австралийского аэропорта Сиднея в лондонский Хитроу, который Qantas назвал Project Sunrise.

Маршрут протянется на 17 000 км. За время полета — около 20 часов — пассажиры смогут увидеть два восхода солнца, поскольку он будет менять часовые пояса.

Запустить рейсы планируется в конце 2025 года. Пока авиакомпания должна подготовить самолет — уменьшить количество мест, чтобы борт стал легче. Для пассажиров планируется организовать зону отдыха.

Полеты будут проходить на Airbus A350−1000, самом большом в авиационной отрасли широкофюзеляжном самолете. Хотя эта модель самолета обычно вмещает от 350 до 410 пассажиров, самолеты Project Sunrise будут иметь всего 238 мест, включая:

6 люксов первого класса,

52 люкса бизнес-класса,

40 кресел премиум-эконом класса,

140 мест экономкласса.

Все пассажиры также будут иметь доступ к бортовой «Зоне благосостояния», которая, согласно Qantas, будет отдельным пространством для передвижения со снек-баром самообслуживания.

Сколько Qantas будет взимать за билет или как будет выглядеть обслуживание на борту — неизвестно.

Сейчас самые длинные перелеты — в маршрутной сети Singapore Airlines, это рейсы из Сингапура в Нью-Йорк. Перелеты между городами занимают 18 часов 40 минут.

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Телеканал 24 По материалам:

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