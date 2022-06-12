Австралия выплатит более 500 миллионов евро французской компании Naval Group за отказ от закупки субмарин — Finance.ua

Австралия выплатит более 500 миллионов евро французской компании Naval Group за отказ от закупки субмарин

Сегодня 11:18 — Мир

Австралия выплатит более 500 миллионов евро французской компании Naval Group за отказ от закупки субмарин

Правительство Австралии приняло решение выплатить 555 миллионов евро компенсации французской компании Naval Group, с которой в сентябре прошлого года разорвало соглашение о закупке субмарин, и это вызвало дипломатический скандал.

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Как отметил глава австралийского правительства, стране удалось окончательно закрыть все споры с французской компанией Naval Group, с которой Австралия отменила соглашение на сумму 40 миллиардов долларов по закупке подводных лодок в пользу контракта о поставке не менее восьми атомных подводных лодок с использованием технологий США и Великобритании.

В рамках урегулирования Австралия выплатит Naval Group 555 миллионов евро, что составляет 585,2 миллиона долларов.

«Хочу поблагодарить Naval Group за положительное и профессиональное сотрудничество с Австралией, благодаря чему удалось достичь этого урегулирования», — сказал чиновник.

Также Альбанезе отметил, что рад восстановить исторические добрые отношения с Францией, и сообщил, что французский президент Эммануэль Макрон пригласил австралийского премьера в Париж в знак доброй воли.

Как сообщалось ранее, после отмены прошлым правительством Австралии соглашения с французской компанией Naval Group по покупке подлодок Франция отозвала своих послов из США и Австралии, назвав этот шаг «ударом в спину».

Позже Европейский Союз приостановил переговоры с Австралией о торговом соглашении после такого решения официальной Канберры.

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