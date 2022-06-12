Австралия выплатит более 500 миллионов евро французской компании Naval Group за отказ от закупки субмарин — Finance.ua
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Австралия выплатит более 500 миллионов евро французской компании Naval Group за отказ от закупки субмарин

Сегодня 11:18Мир
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Австралия выплатит более 500 миллионов евро французской компании Naval Group за отказ от закупки субмаринАвстралия выплатит более 500 миллионов евро французской компании Naval Group за отказ от закупки субмарин
Правительство Австралии приняло решение выплатить 555 миллионов евро компенсации французской компании Naval Group, с которой в сентябре прошлого года разорвало соглашение о закупке субмарин, и это вызвало дипломатический скандал.
Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Как отметил глава австралийского правительства, стране удалось окончательно закрыть все споры с французской компанией Naval Group, с которой Австралия отменила соглашение на сумму 40 миллиардов долларов по закупке подводных лодок в пользу контракта о поставке не менее восьми атомных подводных лодок с использованием технологий США и Великобритании.
В рамках урегулирования Австралия выплатит Naval Group 555 миллионов евро, что составляет 585,2 миллиона долларов.
«Хочу поблагодарить Naval Group за положительное и профессиональное сотрудничество с Австралией, благодаря чему удалось достичь этого урегулирования», — сказал чиновник.
Также Альбанезе отметил, что рад восстановить исторические добрые отношения с Францией, и сообщил, что французский президент Эммануэль Макрон пригласил австралийского премьера в Париж в знак доброй воли.
Как сообщалось ранее, после отмены прошлым правительством Австралии соглашения с французской компанией Naval Group по покупке подлодок Франция отозвала своих послов из США и Австралии, назвав этот шаг «ударом в спину».
Позже Европейский Союз приостановил переговоры с Австралией о торговом соглашении после такого решения официальной Канберры.
По материалам: УНН
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