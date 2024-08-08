Австралия «списала» танки Abrams: Украина просила об их передаче — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австралия «списала» танки Abrams: Украина просила об их передаче

36
Австралия «списала» последний танк M1A1 Abrams, находившийся на вооружении ее армии. Ранее Украина просила передать Abrams для ВСУ.
Об этом сообщает Janes.
Министерство обороны Австралии заявило, что в конце июля «списало» последний танк M1A1 Abrams. Они были на вооружении 2/14 полка легкой кавалерии и размещались на базе в Брисбене.
Австралия заменит более старую версию Abrams на более новую M1A2 SEPv3. Национальная оборонная стратегия Австралии отмечает, что новые танки будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Их разместят на другой базе в Таунсвилле.
Минобороны Австралии заказало американские танки в 2022 году.
Как известно, ранее Украина подала запрос на передачу танков M1A1 Abrams, которые собиралась списать австралийская армия. На вооружении в Австралии было 59 машин.
По данным СМИ, Украина дважды подавала запрос, впервые в мае 2023 года. Украина просила о передаче 14 танков и об обучении экипажей в эти машины. Правительство Австралии фактически отклонило запрос.
Австралия сначала отмечала, что списанные танки нужно отправить на ремонт в США, чтобы передать их Украине. Другим аргументом было то, что якобы Abrams хотели заменять постепенно — сначала дождаться новых машин, а уже потом «списать» подержанные.
Следует добавить, что Австралия оказывала Украине военную и финансовую помощь. В частности, страна отправила своих инструкторов по обучению украинских воинов в Европе.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.