Австралия будет тестировать национальную цифровую валюту в 2023 году — Finance.ua

Австралия будет тестировать национальную цифровую валюту в 2023 году Сегодня 04:47 — Финтех и Карты

Австралия будет тестировать национальную цифровую валюту в 2023 году

Пилотные испытания национальной цифровой валюты Австралии начнутся в первой половине 2023 года.

Об этом сообщает Резервный банк Австралии.

Согласно опубликованному white paper, ключевые цели проекта: определение инновационных бизнес-моделей, определение сценариев использования, определение преимуществ, определение рисков для государства.

Центральный банк Австралии планирует опубликовать результаты тестирования австралийского цифрового доллара к середине следующего года.

Напомним, Центробанк Индии выпустит цифровую рупию в 2022-2023 финансовом году и будет облагать налогом операции с криптовалютными активами.

Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

Фінансовий клуб По материалам:

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