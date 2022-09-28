Австралия будет тестировать национальную цифровую валюту в 2023 году — Finance.ua
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Австралия будет тестировать национальную цифровую валюту в 2023 году

Финтех и Карты
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Австралия будет тестировать национальную цифровую валюту в 2023 году
Австралия будет тестировать национальную цифровую валюту в 2023 году
Пилотные испытания национальной цифровой валюты Австралии начнутся в первой половине 2023 года.
Об этом сообщает Резервный банк Австралии.
Согласно опубликованному white paper, ключевые цели проекта: определение инновационных бизнес-моделей, определение сценариев использования, определение преимуществ, определение рисков для государства.

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Центральный банк Австралии планирует опубликовать результаты тестирования австралийского цифрового доллара к середине следующего года.
Напомним, Центробанк Индии выпустит цифровую рупию в 2022-2023 финансовом году и будет облагать налогом операции с криптовалютными активами.
Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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