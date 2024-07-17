Австралия будет передавать 2 ГВт солнечной энергии в Сингапур по морскому дну — Finance.ua

Австралия будет передавать 2 ГВт солнечной энергии в Сингапур по морскому дну Сегодня 23:22 — Энергетика

Австралия планирует построить самый длинный в мире подводный энергетический кабель для поставки солнечной энергии в Сингапур. Проект Australia-Asia Power Link (AAPowerLink) предполагает создание огромной солнечной электростанции в Северной территории Австралии и прокладку 4300-километрового кабеля по морскому дну в Сингапур.

Компания SunCable, разрабатывающая этот амбициозный проект, недавно получила ключевое экологическое одобрение от правительства Северной территории Австралии. Это позволяет перейти к следующим этапам разработки и приблизиться к окончательному инвестиционному решению.

AAPowerLink должен стать самым большим в мире комплексом возобновляемой энергии. Солнечная электростанция площадью 12 000 гектаров сможет генерировать до 17−20 гигаватт (ГВт) пиковой мощности. Проект обеспечит поставку 4 ГВт зеленой электроэнергии потребителям в Дарвине и 1,75 ГВт клиентам в Сингапуре.

По оценкам компании, проект принесет более $13,5 миллиарда экономической выгоды Северной территории Австралии в течение строительства и первых 35 лет эксплуатации. Руководитель SunCable Australia Кэмерон Гарнсворти (Cameron Garnsworthy) отмечает, что это будет стимулировать развитие зеленой промышленности в регионе.

AAPowerLink соответствует стратегии австралийского правительства по развитию северных территорий и переходу к экологически чистой энергетике. Проект должен снизить цены на электроэнергию в Дарвине, сократить выбросы парниковых газов и создать новую отрасль экспорта возобновляемой энергии.

Завершение строительства и начало поставки электроэнергии запланировано на начало 2030-х годов. После реализации AAPowerLink станет самым длинным в мире подводным энергетическим кабелем, соединяющим два континента.

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