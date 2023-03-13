Авиаперевозчик Emirates представил робота для регистрации пассажиров — Finance.ua

Авиаперевозчик Emirates представил робота для регистрации пассажиров Сегодня 02:51 — Технологии&Авто

Авиаперевозчик Emirates представил робота для регистрации пассажиров

Авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), представила портативного робота для регистрации пассажиров.

Об этом сообщает Gulf News

Робот, которому дали имя Сара, будет размещен у стоек для регистрации в терминале Emirates международного аэропорта Дубая. Он «знает» от пяти до семи языков, включая арабский.

«Я думаю, что мы первая авиакомпания в мире, которая представила портативного робота для регистрации. Робот может завершить процесс регистрации пассажира, включая выдачу посадочного талона, который будет отправлен на зарегистрированный номер мобильного телефона или электронную почту путешественника», — заявил главный операционный директор Emirates Адель Аль Редха.

Он добавил, что устройство может сканировать как биометрические данные, так и другие ключевые детали паспорта.

«Таким образом, вы можете пройти паспортный контроль, затем вы можете пройти на посадку или в комнату отдыха, больше не показывая своих документов», — заметил Аль Редха.

По его словам, после запуска пилотной программы авиакомпания планирует развернуть не менее 200 таких роботов в ближайшие годы.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.