Авиаперевозчик Emirates представил робота для регистрации пассажиров — Finance.ua
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Авиаперевозчик Emirates представил робота для регистрации пассажиров

Технологии&Авто
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Авиаперевозчик Emirates представил робота для регистрации пассажиров
Авиаперевозчик Emirates представил робота для регистрации пассажиров
Авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), представила портативного робота для регистрации пассажиров.
Об этом сообщает Gulf News.
Робот, которому дали имя Сара, будет размещен у стоек для регистрации в терминале Emirates международного аэропорта Дубая. Он «знает» от пяти до семи языков, включая арабский.
«Я думаю, что мы первая авиакомпания в мире, которая представила портативного робота для регистрации. Робот может завершить процесс регистрации пассажира, включая выдачу посадочного талона, который будет отправлен на зарегистрированный номер мобильного телефона или электронную почту путешественника», — заявил главный операционный директор Emirates Адель Аль Редха.
Он добавил, что устройство может сканировать как биометрические данные, так и другие ключевые детали паспорта.
«Таким образом, вы можете пройти паспортный контроль, затем вы можете пройти на посадку или в комнату отдыха, больше не показывая своих документов», — заметил Аль Редха.
По его словам, после запуска пилотной программы авиакомпания планирует развернуть не менее 200 таких роботов в ближайшие годы.
По материалам:
Укрінформ
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