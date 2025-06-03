Авиаперевозчик Emirates пересмотрит рейсы в россию на фоне усиления Украиной дроновых атак в рф — Bloomberg 03.06.2025, 00:41

Авиаперевозчик Emirates пересмотрит рейсы в россию на фоне усиления Украиной дроновых атак в рф — Bloomberg

Крупнейший в мире дальнемагистральный перевозчик — авиакомпания Emirates — может просмотреть рейсы в россию после украинских атак беспилотников в глубине страны в минувшие выходные.

Об этом сообщает Bloomberg.

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates столкнулась с перебоями в совершении авиационных рейсов в направлении россии с началом полномасштабной агрессии рф в Украине в 2022 году, заявил президент компании Тим Кларк. По его словам, перевозчик, обеспечивающий москву важнейшими связями с внешним миром, пока не планирует сокращать обслуживание, но будет следить за развитием ситуации.

«Это последнее событие было немного тревожнее, чем предыдущие. Поскольку ситуация немного обострится, если можно так сказать, мы пересмотрим все это», — сказал Кларк в понедельник на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Нью-Дели.

Украина совершила в воскресенье серию драматичных ударов, поразив не менее четырех российских авиабаз и уничтожив ряд военных воздушных судов. Эти атаки привели к перебоям в полетах с территории россии. Кроме того, российские аэропорты из-за атак дронов несколько раз закрывались и в прошлом месяце.

По словам Кларка, Emirates встроила в свои операции планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, включая наличие достаточного количества топлива, чтобы пилоты могли вернуться в случае необходимости из российского воздушного пространства или при посадке в районе москвы.

«Если есть какие-то признаки проблем, мы уходим оттуда», — сказал руководитель Emirates.

УНН По материалам:

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