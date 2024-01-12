Авиакомпания Новой почты получит самолет для трансконтинентальных перелетов — Finance.ua

Авиакомпания Новой почты получит самолет для трансконтинентальных перелетов
Авиакомпания «Новой Почты» Supernova Airlines вскоре намерена запустить трансконтинентальные перевозки грузов на собственном грузовом самолете.
Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе почтового оператора.
Дополнительные подробности в «Новой почте» пообещали предоставить позже.
Сейчас в парке Supernova Airlines имеется только два транспортных самолета Ан-26, которые могут совершать перелеты по региональным маршрутам. Их дальности недостаточно для выполнения дальнемагистральных рейсов. Это означает, что Supernova Airlines пополнит флот новым типом самолета.
До начала широкомасштабного вторжения россии в Украину «Новая почта» планировала получить два грузовых самолета Boeing 757-
200 °F, и даже имела предварительные договоренности об их лизинге. На них почтовый оператор планировал наладить прямые рейсы из США и Китая в Украину.
Модель Boeing 757-
200 °F популярна среди крупнейших мировых логистических операторов FedEx и DHL. Дальности этих самолетов достаточно для выполнения полетов из Америки и стран Азии в Европу.
Собственный дальнемагистральный самолет позволит «Новой почте» контролировать логистику на большей части маршрута при доставке посылок из популярных онлайн-магазинов Aliexpress и Amazon.
В настоящее время такие посылки в Европу из Америки или Азии перевозят самолеты иностранных авиакомпаний, после чего их перегружают в фуры «Новой почты» и доставляют в Украину наземным транспортом.
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