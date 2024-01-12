Авиакомпания Новой почты получит самолет для трансконтинентальных перелетов — Finance.ua

Авиакомпания Новой почты получит самолет для трансконтинентальных перелетов Сегодня 14:40 — Фондовый рынок

Авиакомпания «Новой Почты» Supernova Airlines вскоре намерена запустить трансконтинентальные перевозки грузов на собственном грузовом самолете.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе почтового оператора.

Дополнительные подробности в «Новой почте» пообещали предоставить позже.

Сейчас в парке Supernova Airlines имеется только два транспортных самолета Ан-26, которые могут совершать перелеты по региональным маршрутам. Их дальности недостаточно для выполнения дальнемагистральных рейсов. Это означает, что Supernova Airlines пополнит флот новым типом самолета.

До начала широкомасштабного вторжения россии в Украину «Новая почта» планировала получить два грузовых самолета Boeing 757- 200 °F , и даже имела предварительные договоренности об их лизинге. На них почтовый оператор планировал наладить прямые рейсы из США и Китая в Украину.

Модель Boeing 757- 200 °F популярна среди крупнейших мировых логистических операторов FedEx и DHL. Дальности этих самолетов достаточно для выполнения полетов из Америки и стран Азии в Европу.

Собственный дальнемагистральный самолет позволит «Новой почте» контролировать логистику на большей части маршрута при доставке посылок из популярных онлайн-магазинов Aliexpress и Amazon.

В настоящее время такие посылки в Европу из Америки или Азии перевозят самолеты иностранных авиакомпаний, после чего их перегружают в фуры «Новой почты» и доставляют в Украину наземным транспортом.

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