Авиакомпании россии стали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций — Reuters — Finance.ua
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Авиакомпании россии стали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций — Reuters

Мир
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российские авиакомпании, в частности контролируемый государством «Аэрофлот», разбирают самолеты, чтобы получить запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.
Как минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и еще Airbus A350, которые эксплуатирует «Аэрофлот», сейчас остановлены и разбираются, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, Airbus A350 почти новый.
По словам источника, оборудование также было взято из нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота», поскольку перевозчику нужны запчасти от этих моделей для других самолетов Boeing 737 и Airbus A320.
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Sukhoi Superjets российского производства также сильно зависит от иностранных запчастей. По словам первого источника, с одного Superjet уже сняли двигатель, чтобы позволить другому Superjet продолжить полеты.
Издание отмечает, что российское правительство в начале лета рекомендовало авиакомпаниям пустить некоторые самолеты на запчасти, чтобы другие авиалайнеры иностранного производства могли продолжать летать как минимум до 2025 года.
Новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — оснащены технологиями, которые необходимо постоянно обновлять. По словам источников издания, в течение года после начала действия санкций сохранить современные самолеты в эксплуатации будет непросто даже для высокоразвитой инженерной базы россии.
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По подсчетам Reuters, базирующихся на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов «Аэрофлота», или 15% его парка, включая попавшие под санкции самолеты.
По данным Flightradar24, три из семи самолетов Airbus A350, эксплуатируемых «Аэрофлотом», в том числе один, который сейчас используется на запчасти, не взлетали около трех месяцев.
По словам второго источника в отрасли, российские перевозчики летают по меньшему количеству маршрутов из-за западных санкций, что означает, что есть самолеты, которые не используются и могут быть разобраны. Санкции, введенные против россии за полномасштабное вторжение в Украину, не позволяют российским авиакомпаниям получить запасные части или пройти техническое обслуживание на Западе. Большинство авиапарка россии состоит именно из западных пассажирских самолетов.
Напомним, весной санкции против российских авиакомпаний ввели страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада.

Российский экономический корабль, иди на ##

По материалам:
УНІАН
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