Auto Assistance от Finance.ua. Новая услуга для водителей — Finance.ua
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Auto Assistance от Finance.ua. Новая услуга для водителей

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Auto Assistance от Finance.ua. Новая услуга для водителей
Auto Assistance от Finance.ua. Новая услуга для водителей
Finance.ua запускает новую услугу Auto Assistance, которая предоставляет техническую помощь на дорогах Украины и Европы. Эта карта создана для того, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно в любой ситуации на дороге. Прокол колеса, закончился бензин, эвакуация авто или запуск двигателя — все эти проблемы будут решены быстро и профессионально.
Что вы получите с картой Auto Assistance от Finance.ua?
✅Помощь при проблемах с колесом: Ремонт или замена на месте.
✅Доставка топлива: Если вы оказались на дороге без топлива, его доставят в кратчайшие сроки.
✅Эвакуация автомобиля: При серьёзных поломках авто будет быстро эвакуировано до ближайшего СТО или вашего дома.
✅Запуск двигателя: Если двигатель не запускается из-за разряженного аккумулятора, специалисты устранят проблему на месте или организуют эвакуацию.
✅Дополнительные услуги: Auto Assistance также предоставляет возможность заказать такси, парковку, арендовать авто, а также связь с ассистансом.
Эти услуги особенно важны во время поездок за границу, где могут возникнуть трудности из-за языкового барьера и незнакомых дорог.
Как получить карту технической помощи?
Для получения карты нужно всего несколько шагов:
1. Заполните заявку на сайте Finance.ua.
2. Отправьте данные через Viber менеджеру.
3. Оплатите договор онлайн.
4. Получите электронную карту на свою электронную почту.
Получите техническую помощь от 2 грн в день.
Доступные три тарифных плана:
  • Standart: 593 грн в год.
  • Standart+: 824 грн в год.
  • Premium: 1423 грн в год.
Заказывайте Auto Assistance со скидкой 15% на сайте по промокоду «НОВИНА».
Кому подходит Auto Assistance?
  • Тем, кто ценит комфорт: Водители, желающие избежать стресса на дороге.
  • Семьям с детьми: Безопасность и комфорт на первом месте.
  • Начинающим водителям: Техническая поддержка в случае непредвиденных ситуаций.
  • Влюбленным: Позаботьтесь о комфорте вашей второй половинки на дороге.
Почему стоит выбрать карту технической помощи Auto Assistance?
Auto Assistance от Finance.ua — это не только техническая поддержка, но и уверенность в том, что вы всегда получите помощь, независимо от ситуации на дороге. Наш сервис позволяет избежать лишних переживаний, особенно за границей, где языковой барьер и отсутствие местных контактов могут усложнить решение проблем.
Заказать карту со скидкой 15% можно уже сегодня на сайте Finance.ua по промокоду «НОВИНА».
Подготовьте себя и свою семью к любым ситуациям на дороге, чтобы путешествия стали безопаснее и комфортнее.

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По материалам:
Finance.ua
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