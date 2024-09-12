Auto Assistance от Finance.ua. Новая услуга для водителей Сегодня 12:15 — Страхование

Auto Assistance от Finance.ua. Новая услуга для водителей

Finance.ua запускает новую услугу Auto Assistance, которая предоставляет техническую помощь на дорогах Украины и Европы. Эта карта создана для того, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно в любой ситуации на дороге. Прокол колеса, закончился бензин, эвакуация авто или запуск двигателя — все эти проблемы будут решены быстро и профессионально.

Что вы получите с картой Auto Assistance от Finance.ua?

✅Помощь при проблемах с колесом: Ремонт или замена на месте.

✅Доставка топлива: Если вы оказались на дороге без топлива, его доставят в кратчайшие сроки.

✅Эвакуация автомобиля: При серьёзных поломках авто будет быстро эвакуировано до ближайшего СТО или вашего дома.

✅Запуск двигателя: Если двигатель не запускается из-за разряженного аккумулятора, специалисты устранят проблему на месте или организуют эвакуацию.

✅Дополнительные услуги: Auto Assistance также предоставляет возможность заказать такси, парковку, арендовать авто, а также связь с ассистансом.

Эти услуги особенно важны во время поездок за границу, где могут возникнуть трудности из-за языкового барьера и незнакомых дорог.

Как получить карту технической помощи?

Для получения карты нужно всего несколько шагов:

1. Заполните заявку на сайте Finance.ua.

2. Отправьте данные через Viber менеджеру.

3. Оплатите договор онлайн.

4. Получите электронную карту на свою электронную почту.

Получите техническую помощь от 2 грн в день.

Доступные три тарифных плана:

Standart: 593 грн в год.

Standart+: 824 грн в год.

Premium: 1423 грн в год.

Заказывайте Auto Assistance со скидкой 15% на сайте по промокоду «НОВИНА».

Кому подходит Auto Assistance?

Тем, кто ценит комфорт: Водители, желающие избежать стресса на дороге.

Семьям с детьми: Безопасность и комфорт на первом месте.

Начинающим водителям: Техническая поддержка в случае непредвиденных ситуаций.

Влюбленным: Позаботьтесь о комфорте вашей второй половинки на дороге.

Почему стоит выбрать карту технической помощи Auto Assistance?

Auto Assistance от Finance.ua — это не только техническая поддержка, но и уверенность в том, что вы всегда получите помощь, независимо от ситуации на дороге. Наш сервис позволяет избежать лишних переживаний, особенно за границей, где языковой барьер и отсутствие местных контактов могут усложнить решение проблем.

Заказать карту со скидкой 15% можно уже сегодня на сайте Finance.ua по промокоду «НОВИНА».

Подготовьте себя и свою семью к любым ситуациям на дороге, чтобы путешествия стали безопаснее и комфортнее.

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