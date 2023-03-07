Аукционы на Prozorro.Продажи принесли в бюджеты более 70 млрд грн: самые дорогие лоты — Finance.ua

Аукционы на Prozorro.Продажи принесли в бюджеты более 70 млрд грн: самые дорогие лоты Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Прозорро.Продажи пересекли отметку в 70 млрд гривен.

Об этом сообщили Prozorro.Продажи.

Столько организаторы заработали на онлайн-аукционах в бюджеты разных уровней за все время работы системы. Делимся ключевыми цифрами и знаковыми аукционами в системе.

Направления, которые принесли больше всего доходов организаторам за все время работы системы:

Продажа активов банков-банкротов (ФГВФЛ) — 25,09 млрд грн

Банкротство −13,70 млрд гривен

Малая приватизация — 13,15 млрд гривен

Продажа имущества и активов — 10,15 млрд гривен

Продажа спецразрешений на пользование недрами − 3,96 млрд.

Самые дорогие проданные лоты на онлайн-аукционах:

Днепровский металлургический комбинат — 9,17 млрд гривен

Отель Днепр — 1,11 млрд

Специальное разрешение на добычу нефти и газа — Площадь Майоровская — 1,10 млрд гривен

Самый конкурентный аукцион в системе — продажа легкового автомобиля Skoda Oktavia. В 2021 году за лот пришли бороться 49 участников, и в ходе торгов стартовая цена со 1137 грн выросла до 50 тысяч грн финальной.

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