Аукционы на Prozorro.Продажи принесли в бюджеты более 70 млрд грн: самые дорогие лоты — Finance.ua
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Аукционы на Prozorro.Продажи принесли в бюджеты более 70 млрд грн: самые дорогие лоты

Казна и Политика
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Прозорро.Продажи пересекли отметку в 70 млрд гривен.
Об этом сообщили Prozorro.Продажи.
Столько организаторы заработали на онлайн-аукционах в бюджеты разных уровней за все время работы системы. Делимся ключевыми цифрами и знаковыми аукционами в системе.
Направления, которые принесли больше всего доходов организаторам за все время работы системы:
Продажа активов банков-банкротов (ФГВФЛ) — 25,09 млрд грн
Банкротство −13,70 млрд гривен
Малая приватизация — 13,15 млрд гривен
Продажа имущества и активов — 10,15 млрд гривен
Продажа спецразрешений на пользование недрами − 3,96 млрд.
Самые дорогие проданные лоты на онлайн-аукционах:
  • Днепровский металлургический комбинат — 9,17 млрд гривен
  • Отель Днепр — 1,11 млрд
  • Специальное разрешение на добычу нефти и газа — Площадь Майоровская — 1,10 млрд гривен
Самый конкурентный аукцион в системе — продажа легкового автомобиля Skoda Oktavia. В 2021 году за лот пришли бороться 49 участников, и в ходе торгов стартовая цена со 1137 грн выросла до 50 тысяч грн финальной.
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По материалам:
Finance.ua
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