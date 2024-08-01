Аудиторы проверят, как учатся украинские дети за рубежом — Finance.ua

Аудиторы проверят, как учатся украинские дети за рубежом Сегодня 19:35 — Казна и Политика

Аудиторы проверят, как учатся украинские дети за рубежом

Высшие органы аудита Украины, Польши, Чехии и Словакии приняли решение о проведении международного координированного аудита по обеспечению права образования украинских детей в школах стран Европы.

Об этом сообщает Счетная палата.

Глава Счетной палаты Ольга Пищанская подчеркнула, что для Украины вопрос благополучия украинских детей за рубежом является одним из приоритетных. Она отметила, что в общей сложности с начала полномасштабного вторжения российской федерации более 2 млн детей из Украины уехали из страны. Согласно данным образовательного омбудсмена Украины, около 800 тысяч детей в 2022—2023 годах интегрировались в школьную систему ЕС. Однако нет точных данных о том, сколько детей не имеют возможности учиться.

«Вопрос стратегического значения — чтобы семьи, покинувшие страну из-за войны, сохранили связь с Украиной, вернулись после нашей победы, а украинские дети без труда интегрировались в родное общество. Единственный способ сохранить постоянную связь с этими детьми сейчас — это гарантировать им качественный и постоянный доступ к украинской образовательной системе, которая поддерживала бы на должном уровне их национальную идентичность. Также важно понимать, сколько украинских детей имеют, а сколько не имеют доступа к образованию за рубежом, насколько качественным и эффективным является это обучение», — подчеркнула Пищанская.

В рамках запланированных контрольных мероприятий аудиторы Польши, Чехии и Словакии будут исследовать процесс обеспечения доступа к образованию украинских детей в своих странах.

В то же время, Счетная палата будет анализировать, предоставило ли Министерство образования и науки Украины этим детям возможность продолжить обучение онлайн в украинских школах.

Также будет исследоваться готовность украинской системы образования к возвращению детей на родину.

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