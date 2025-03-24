AUDI скоро покажет свой первый серийный автомобиль — Finance.ua

AUDI скоро покажет свой первый серийный автомобиль Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

AUDI скоро покажет свой первый серийный автомобиль

Как сообщает Motor1, на конференции Audi, посвященной итогам продаж в 2024 году, генеральный директор Гернот Деллнер объявил, что первый серийный AUDI появится на Auto Shanghai. Новый бренд AUDI создан «для молодых, технически подкованных клиентов».

Мероприятие должно пройти с 25 апреля по 2 мая, но дебют автомобиля состоится 23 апреля в первый пресс-день. Название модели до сих пор держат в секрете, хотя известно, что это будет серийная версия прошлогоднего концепта AUDI E.

В отличие от традиционных моделей Audi, доступных со всеми типами силовых установок, бренд AUDI, совместно принадлежащий SAIC и Volkswagen Group, будет исключительно электрическим. После запуска первой модели в следующем месяце в течение следующих двух лет появятся еще два автомобиля — SUV и Sportback.

Примечательно, что концептуальный электромобиль E не имеет традиционной эмблемы с четырьмя символичными кольцами. Электромобили бренда можно будет узнать по большой надписи «AUDI». Кроме дизайна, модели AUDI будут отличаться от глобальных автомобилей Audi другими платформами.

Телеканал 24 По материалам:

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