AUDI скоро покажет свой первый серийный автомобиль — Finance.ua

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AUDI скоро покажет свой первый серийный автомобиль

Технологии&Авто
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AUDI скоро покажет свой первый серийный автомобиль
AUDI скоро покажет свой первый серийный автомобиль
Как сообщает Motor1, на конференции Audi, посвященной итогам продаж в 2024 году, генеральный директор Гернот Деллнер объявил, что первый серийный AUDI появится на Auto Shanghai. Новый бренд AUDI создан «для молодых, технически подкованных клиентов».
AUDI скоро покажет свой первый серийный автомобиль
Мероприятие должно пройти с 25 апреля по 2 мая, но дебют автомобиля состоится 23 апреля в первый пресс-день. Название модели до сих пор держат в секрете, хотя известно, что это будет серийная версия прошлогоднего концепта AUDI E.
В отличие от традиционных моделей Audi, доступных со всеми типами силовых установок, бренд AUDI, совместно принадлежащий SAIC и Volkswagen Group, будет исключительно электрическим. После запуска первой модели в следующем месяце в течение следующих двух лет появятся еще два автомобиля — SUV и Sportback.
Примечательно, что концептуальный электромобиль E не имеет традиционной эмблемы с четырьмя символичными кольцами. Электромобили бренда можно будет узнать по большой надписи «AUDI». Кроме дизайна, модели AUDI будут отличаться от глобальных автомобилей Audi другими платформами.
По материалам:
Телеканал 24
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