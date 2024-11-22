Audi рассказал о главной особенности нового S5 (фото) — Finance.ua
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Audi рассказал о главной особенности нового S5 (фото)

Фондовый рынок
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Audi рассказал о главной особенности нового S5 (фото)
Audi рассказал о главной особенности нового S5 (фото)
Audi обновила S5, и теперь это стильный хэтчбек, который заменяет в линейке марки как седан S4, так и S5 Sportback.
Фактический анонс автомобиля состоялся в июле этого года, но сейчас компания раскрыла его особенности. Сообщается, что новый S5 в европейской спецификации самый тяжелый в своем классе. Его вес достигает 1950 кг, что на 155 кг больше, чем у старого S4, оснащенного дизельным двигателем. А по сравнению с S5 Sportback новинка прибавила 170 кг.
И это речь о бензиновой версии нового хэтчбека. Гибридные варианты, которые только анонсированы, вероятно, будут еще тяжелее. Особенно шестицилиндровый PHEV. Напомним, что Audi S5 построен на новой платформе PPC и будет доступен с 3,0-литровым турбодвигателем мощностью 362 л.с. и 550 Нм крутящего момента, работающего в паре с семиступенчатым агрегатом с двойным сцеплением и системой полного привода quattro.
По материалам:
autocentre.ua
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