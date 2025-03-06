Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото) — Finance.ua
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Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото)

Технологии&Авто
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Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото)
Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото)
Состоялась официальная премьера универсала Audi A6 Avant нового поколения. Новинка разделила платформу Premium Platform Combustion с Audi A5 Avant и во многом похожа на своего младшего брата.
Об этом сообщает motor1.com.
Новый Audi A6 Avant, как уверяют в компании, стал самым аэродинамическим универсалом Audi с двигателем внутреннего сгорания за всю историю марки. Базовая версия универсала получила 18-дюймовые легкосплавные диски, тогда как более дорогие версии будут комплектоваться 21-дюймовыми колесами.
Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото)
В салоне установлена ​​11,9-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с 14,5-дюймовым дисплеем. За доплату предлагается 10,9-дюймовый экран переднего пассажира. Также новый универсал может похвастаться увеличенной на 30% по сравнению с предыдущим поколением шумоизоляцией, которой удалось добиться без увеличения массы.
Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото)
Базовая комплектация универсала предлагается с 2,0-литровыми бензиновыми или дизельными турбомоторами мощностью 201 л.с. Бензиновая версия доступна с передним приводом, тогда как «дизель» — с передним и полным.
Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото)
Топовые версии получили 3,0-литровый 362-сильный двигатель V6 с 48-вольтовым стартер-генератором.
Цены на Audi A6 Avant в Европе будут стартовать от 58 000 евро.
По материалам:
MMR
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