Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото) — Finance.ua

Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото)
Состоялась официальная премьера универсала Audi A6 Avant нового поколения. Новинка разделила платформу Premium Platform Combustion с Audi A5 Avant и во многом похожа на своего младшего брата.
Об этом сообщает motor1.com.
Новый Audi A6 Avant, как уверяют в компании, стал самым аэродинамическим универсалом Audi с двигателем внутреннего сгорания за всю историю марки. Базовая версия универсала получила 18-дюймовые легкосплавные диски, тогда как более дорогие версии будут комплектоваться 21-дюймовыми колесами.
В салоне установлена 11,9-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с 14,5-дюймовым дисплеем. За доплату предлагается 10,9-дюймовый экран переднего пассажира. Также новый универсал может похвастаться увеличенной на 30% по сравнению с предыдущим поколением шумоизоляцией, которой удалось добиться без увеличения массы.
Базовая комплектация универсала предлагается с 2,0-литровыми бензиновыми или дизельными турбомоторами мощностью 201 л.с. Бензиновая версия доступна с передним приводом, тогда как «дизель» — с передним и полным.
Топовые версии получили 3,0-литровый 362-сильный двигатель V6 с 48-вольтовым стартер-генератором.
Цены на Audi A6 Avant в Европе будут стартовать от 58 000 евро.
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