Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото) — Finance.ua

Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото) 06.03.2025, 00:01 — Технологии&Авто

Audi представила универсал A6 Avant нового поколения (фото)

Состоялась официальная премьера универсала Audi A6 Avant нового поколения. Новинка разделила платформу Premium Platform Combustion с Audi A5 Avant и во многом похожа на своего младшего брата.

Об этом сообщает motor1.com.

Новый Audi A6 Avant, как уверяют в компании, стал самым аэродинамическим универсалом Audi с двигателем внутреннего сгорания за всю историю марки. Базовая версия универсала получила 18-дюймовые легкосплавные диски, тогда как более дорогие версии будут комплектоваться 21-дюймовыми колесами.

В салоне установлена ​​11,9-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с 14,5-дюймовым дисплеем. За доплату предлагается 10,9-дюймовый экран переднего пассажира. Также новый универсал может похвастаться увеличенной на 30% по сравнению с предыдущим поколением шумоизоляцией, которой удалось добиться без увеличения массы.

Базовая комплектация универсала предлагается с 2,0-литровыми бензиновыми или дизельными турбомоторами мощностью 201 л.с. Бензиновая версия доступна с передним приводом, тогда как «дизель» — с передним и полным.

Топовые версии получили 3,0-литровый 362-сильный двигатель V6 с 48-вольтовым стартер-генератором.

Цены на Audi A6 Avant в Европе будут стартовать от 58 000 евро.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.