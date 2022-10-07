Audi представила мощный спорткар — Finance.ua

Audi представила мощный спорткар Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

Audi представила мощный спорткар, Фото: Car and Driver

Немецкий автопроизводитель Audi представил новый автомобиль Audi R8 V10 GT RWD.

Всего будет произведено 333 таких спорткаров.

Внутри автомобиля установлен 5,2-литровый V-10 двигатель с мощностью от 562 до 602 лошадиных сил, в зависимости от выбранной модели транспортного средства. Крутящий момент самой мощной версии составляет 413 Нм.

Компания заявляет, что разгон автомобиля с нуля до 96 км в час возможен за 3,4 секунды, а его максимальная скорость не превышает 320 км в час.

Фото: Автомобиль и водитель

Audi R8 V10 GT RWD имеет семиступенчатую коробку с двойным сцеплением.

CarBuzz отмечает, что стоимость спорткара стартует от 225 000 евро (приблизительно 222 000 баксов). Ограниченная модель авто поступит в дилерские центры уже с 2023 года.

Укрінформ По материалам:

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