Audi представила мощный спорткар — Finance.ua

Audi представила мощный спорткар
Немецкий автопроизводитель Audi представил новый автомобиль Audi R8 V10 GT RWD.
Об этом сообщает Car and Driver.
Всего будет произведено 333 таких спорткаров.
Внутри автомобиля установлен 5,2-литровый V-10 двигатель с мощностью от 562 до 602 лошадиных сил, в зависимости от выбранной модели транспортного средства. Крутящий момент самой мощной версии составляет 413 Нм.
Компания заявляет, что разгон автомобиля с нуля до 96 км в час возможен за 3,4 секунды, а его максимальная скорость не превышает 320 км в час.
Audi R8 V10 GT RWD имеет семиступенчатую коробку с двойным сцеплением.
CarBuzz отмечает, что стоимость спорткара стартует от 225 000 евро (приблизительно 222 000 баксов). Ограниченная модель авто поступит в дилерские центры уже с 2023 года.
Поделиться новостью