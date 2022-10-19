Audi показали самый быстрый в мире заряженный хэтчбек с характеристиками суперкара (фото) — Finance.ua

Audi показали самый быстрый в мире заряженный хэтчбек с характеристиками суперкара (фото) Сегодня 23:47 — Технологии&Авто

Audi показали самый быстрый в мире заряженный хэтчбек с характеристиками суперкара (фото)

Заряженный Audi RS3 2023 получил эксклюзивную лимитированную версию performance. Это самая быстрая серийная модель С-класса. Подробности топовой модификации Audi A3 появились на официальном сайте немецкой марки.

Новый Audi RS3 performance оснащен доработанным 2,5-литровым турбомотором. Его мощность увеличена до 407 л. с., а пиковые 500 Нм крутящего момента доступны в более широком диапазоне оборотов. Разгон до 100 км/ч по-прежнему занимает 3,8 с, а вот максимальная скорость увеличена до 300 км/ч.

Хэтчбек оснащен 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Комплектацию пополнили спортивная выхлопная система, адаптивные амортизаторы, карбоново-керамические тормоза и специальные 19-дюймовые шины Pirelli P Zero Trofeo R.

Отличить вариант performance от стандартного Audi RS3 2023 можно по черному декору и фонарям с узором в виде клетчатого флага. В салоне появились спортивные ковшеобразные сиденья.

Всего выпустят только 300 Audi RS3 performance. Стоимость хэтчбека составляет 75 000 евро, также модель доступна в кузове седан по цене от 77 000 евро. Это одно из самых дорогих авто С-класса, но спортивные купе с такими характеристиками стоят гораздо больше.

Фокус По материалам:

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