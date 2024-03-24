Audi планирует отказаться от числовых обозначений своих автомобилей — Finance.ua

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Audi планирует отказаться от числовых обозначений своих автомобилей

Фондовый рынок
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Audi планирует отказаться от числовых обозначений своих автомобилей
Audi планирует отказаться от числовых обозначений своих автомобилей
Audi планирует отказаться от текущей стратегии наименования моделей. Впервые введенная в 2017 году, числовая стратегия будет полностью упразднена, начиная с новинки — кроссовера Q6 e-tron.
Процесс отказа от чисел начался незаметно с запуска Q8 e-tron, но, хотя на крышке багажника флагманского электрического SUV бренда цифры не отображаются, наименования все еще упоминаются в прайс-листах и ​​пресс-релизах.
Флориан Хаузер, руководитель отдела продаж и маркетинга продукции Audi по батарейным электромобилям, отметил, что важным направлением для бренда в будущем является упрощение для клиентов.
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«Говоря об упрощении, мы имеем в виду не только опции и процесс конфигурации, но и стремление к кратчайшей линейке двигателей для Q6, которая все еще отвечает требованиям наших клиентов», — заявил топ-менеджер.
С уменьшением количества силовых установок Audi сможет упростить структуру нейминга своего модельного ряда на основе количества приводных колес и выбора одной или двух мощностей, при этом обычная версия Q6 с полным приводом будет известна как «quattro».
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Подтверждено, что следующие электромобили Audi будут избавляться от чисел, и этот подход будет распространен также на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
Структура нумерации Audi была разработана для разделения силовых установок в соответствии с их мощностью, но несогласованная группировка и произвольный выбор чисел сделали систему запутанной для многих людей.
По материалам:
mmr.ua
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