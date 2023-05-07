AUDI готовится попрощаться с моделями А7 — Finance.ua

AUDI готовится попрощаться с моделями А7 Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

AUDI готовится попрощаться с моделями А7

Audi уже подтвердила, что модели, ранее известные как A6, будут интегрированы в линейку электромобилей, зарезервировав торговое название для нового A6 e-tron Sportback, который появится в следующем году. Однако немецкая фирма, несмотря на свою твердую приверженность электромобилям, не хочет так скоро сдаваться, оставив весь «пирог» сегмента E в руках нового BMW 5 Series, который вот-вот будет представлен.

Доказательством тому являются интересные шпионские фото с тремя муллами будущего Audi A7, A7 Avant и спорткара S7. Немецкая фирма значительно модифицировала выхлопную систему трех мулов, выставив большую ее часть под задний бампер, что особенно бросается в глаза в случае мула будущего Audi S7.

В дополнение к четырем характерным выхлопам этой спортивной версии крышка на левом заднем крыле, типичная для моделей PHEV, вместе с наклейками, предупреждающими о высоковольтной батарее на борту, подтверждают, что гибридная технология plug-in оживит эту S-версию.

Шпионские фото также позволяют заглянуть внутрь, и мы видим, что продвинутая приборная панель нынешнего Audi A6 полностью изменилась.

Рулевое колесо новое и с дизайном, очень похожим на то, что мы уже видели в новом Q5, как и вся приборная панель. Новый большой сенсорный экран занимает центральную консоль, а вентиляционные отверстия встроены в переднюю часть с активной системой, открывающейся и закрывающейся автоматически.

Механически эта новейшая Audi A7 с ДВС будет иметь бензиновые и дизельные двигатели с новой, более совершенной системой сгорания, которая повысит эффективность вместе с 48-вольтовой микрогибридной технологией. За исключением нового S7, который сделает ставку на новый гибридный агрегат от нового поколения RS 4 Avant, сочетающий в себе мощный электродвигатель с 2,9-литровым битурбированным V6.

Он позволяет проехать исключительно на электротяге до 100 километров и обладает высокой производительностью. Новая модель, которая по-прежнему будет в основном переднеприводной с интегральным quattro, получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач в стандартной комплектации.

Ожидается, что официальный дебют обновленного семейства Audi A7 состоится в период с конца 2024 года по начало 2025 года.

Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.