Auchan закрывает магазины в Запорожье и Кривом Роге — Finance.ua

Auchan закрывает магазины в Запорожье и Кривом Роге Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Компания «Auchan Украина» с 3 марта закроет свои магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с окончанием договора аренды, 3 марта 2024 года, Auchan Украина закроет магазины в городах Запорожье и Кривой Рог и обеспечит сотрудников рабочими местами в городах присутствия Auchan в Украине», — говорится в сообщении.

Там добавили, что этих в двух городах Auchan будет продолжать работать в онлайн формате.

«Электронная коммерция позволяет совершать закупки с безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов — это первоочередной приоритет для Auchan Украина», — отметили в компании.

Кроме этого в компании добавили, что «Auchan Украина» продолжит сотрудничество с В2 В партнерами городов Запорожья и Кривой Рог и «будет поддерживать и далее все социальные и благотворительные инициативы, которые были созданы гипермаркетами в этих городах за 14 лет работы».

Економічна Правда По материалам:

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