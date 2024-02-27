Auchan закрывает магазины в Запорожье и Кривом Роге — Finance.ua
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Auchan закрывает магазины в Запорожье и Кривом Роге

Фондовый рынок
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Компания «Auchan Украина» с 3 марта закроет свои магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В связи с окончанием договора аренды, 3 марта 2024 года, Auchan Украина закроет магазины в городах Запорожье и Кривой Рог и обеспечит сотрудников рабочими местами в городах присутствия Auchan в Украине», — говорится в сообщении.
Там добавили, что этих в двух городах Auchan будет продолжать работать в онлайн формате.
«Электронная коммерция позволяет совершать закупки с безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов — это первоочередной приоритет для Auchan Украина», — отметили в компании.
Кроме этого в компании добавили, что «Auchan Украина» продолжит сотрудничество с В2 В партнерами городов Запорожья и Кривой Рог и «будет поддерживать и далее все социальные и благотворительные инициативы, которые были созданы гипермаркетами в этих городах за 14 лет работы».
По материалам:
Економічна Правда
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