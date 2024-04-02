Атаки по НПЗ: россия значительно сократит морской экспорт дизеля, — Bloomberg Сегодня 07:47 — Энергетика

россия сократит ежедневный экспорт дизельного топлива из ключевых западных портов в апреле до самого низкого за пять месяцев уровня после атак украинскими беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам и резкого снижения темпа переработки сырой нефти.

Как сообщает Bloomberg , загрузка дизельного топлива из трех основных портов рф на Черном и Балтийском морях, включая некоторые поступающие из беларуси объемы, в этом месяце сократятся примерно до 2,29 миллиона тонн.

Согласно данным разведывательной компании Kpler, это чуть более 569 тыс. баррелей в день, что на 21% меньше по сравнению с фактическим ежедневным экспортом около 724 тыс. баррелей из тех же портов в марте.

Отмечается, что россия сокращает поставки дизельного топлива морским транспортом после того, как недельные темпы переработки сырой нефти упали до 10-месячного минимума после атак украинских БПЛА.

Кроме того, сезонное техническое обслуживание, которое продлится до лета, также временно уменьшает пропускную способность некоторых российских нефтеперерабатывающих заводов.

российский вице-премьер Александр Новак отметил, что россия пока не планирует запрещать экспорт дизельного топлива.

«Мы производим достаточно дизеля, вдвое больше требуемого на внутреннем рынке», — отметил он.

Он также добавил, что если россия введет запрет, национальная нефтеперерабатывающая промышленность столкнется с избытком запасов.

В издании также напомнили, что из-за энергетических санкций Запада россия больше не поставляет дизель в Европу.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.