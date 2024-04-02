Атаки по НПЗ: россия значительно сократит морской экспорт дизеля, — Bloomberg — Finance.ua
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Атаки по НПЗ: россия значительно сократит морской экспорт дизеля, — Bloomberg

Энергетика
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россия сократит ежедневный экспорт дизельного топлива из ключевых западных портов в апреле до самого низкого за пять месяцев уровня после атак украинскими беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам и резкого снижения темпа переработки сырой нефти.
Как сообщает Bloomberg, загрузка дизельного топлива из трех основных портов рф на Черном и Балтийском морях, включая некоторые поступающие из беларуси объемы, в этом месяце сократятся примерно до 2,29 миллиона тонн.
Согласно данным разведывательной компании Kpler, это чуть более 569 тыс. баррелей в день, что на 21% меньше по сравнению с фактическим ежедневным экспортом около 724 тыс. баррелей из тех же портов в марте.
Отмечается, что россия сокращает поставки дизельного топлива морским транспортом после того, как недельные темпы переработки сырой нефти упали до 10-месячного минимума после атак украинских БПЛА.
Кроме того, сезонное техническое обслуживание, которое продлится до лета, также временно уменьшает пропускную способность некоторых российских нефтеперерабатывающих заводов.
российский вице-премьер Александр Новак отметил, что россия пока не планирует запрещать экспорт дизельного топлива.
«Мы производим достаточно дизеля, вдвое больше требуемого на внутреннем рынке», — отметил он.
Он также добавил, что если россия введет запрет, национальная нефтеперерабатывающая промышленность столкнется с избытком запасов.
В издании также напомнили, что из-за энергетических санкций Запада россия больше не поставляет дизель в Европу.
По материалам:
УНІАН
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