Asus выпустила ноутбук с двумя экранами — Finance.ua

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Asus выпустила ноутбук с двумя экранами

Технологии&Авто
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Asus выпустила ноутбук с двумя экранами
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами
Корпорация Asus представила ноутбук Zenbook Duo, получивший два дисплея.
Как сообщает издание The Verge, устройство состоит из трех частей, скрепленных шарнирами — двух экранов и клавиатуры.
OLED-экраны получили диагональ 14 дюймов, имеют соотношение сторон 16:10, их разрешение — 2880×1800 пикселей, а частота — до 120 герцов. В общей сложности компьютер имеет панель диагональю 19,8 дюйма.
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами
В компании заявили, что выпущенный лэптоп можно использовать в разных режимах. Базовое устройство имеет один экран, а другой скрыт клавиатурой. Также дисплеи можно разделить и установить на столе отдельно от клавиатуры. Кроме того, можно отказаться от клавиатуры и использовать два сенсорных дисплея в качестве планшета.
Asus Zenbook Duo имеет процессор Intel Core Ultra 9 185H, 32 гигабайта оперативной памяти, до 2 терабайтов встроенной памяти. Также устройство получило два порта Thunderbolt 4, разъем USB-A, HDMI-выход и интерфейс для подключения аудиосистемы или проводных наушников.
Zenbook Duo оценили в 1499 долларов. Устройство появится в США в 2024 году.
По материалам:
uainfo.org
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