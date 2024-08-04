Asus представила Adol Book 14 со встроенным ароматизатором — Finance.ua

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Asus представила Adol Book 14 со встроенным ароматизатором

Технологии&Авто
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Asus представила Adol Book 14 со встроенным ароматизатором
Asus представила Adol Book 14 со встроенным ароматизатором
Компания Asus совместно с брендом парфюмерии и моды Anna Sui выпустила ноутбук Adol Book 14, оснащенный уникальной функцией распыления ароматов.
Об этом сообщает Tomshardware.
В центре крышки ноутбука расположен специальный отсек для ароматического картриджа.
Пользователи могут выбирать между тремя разными ароматами: «Стань новой собой» (Be a New Her), «Базилик и мандарин» (Basil and Mandarin) и «Роза земли мужчин» (Rose of Man’s Land). Менять ароматы можно в любое время, обеспечивая приятный запах вокруг устройства.
Asus представила Adol Book 14 со встроенным ароматизатором
Несмотря на ориентацию на модников, Adol Book 14 не уступает техническим характеристикам. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 9 8945H с восемью ядрами и 16 потоками, 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и твердотелым накопителем PCIe 4.0 на 1 ТБ. Интегрированная графика Radeon 780M обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач.
Дисплей Adol Book 14 поражает своими характеристиками. 14-дюймовая OLED-панель имеет разрешение 2880×1800 пикселей и частоту обновления 240 Гц.
Asus представила Adol Book 14 со встроенным ароматизатором
Экран покрывает 100% цветового пространства DCI-P3 и имеет среднее значение Delta E меньше единицы, что гарантирует высокую точность цветопередачи.
Кроме ароматизатора и фиолетового цвета корпуса, Adol Book 14 комплектуется стильными аксессуарами: фиолетовой сумкой для ноутбука, беспроводной мышью в тон, наклейками для персонализации и флаконом духов Anna Sui «Wishing Elf» объемом 50 мл.
Asus представила Adol Book 14 со встроенным ароматизатором
Стартовая цена Adol Book 14 составляет 6999 юаней (примерно $1000). По сравнению с аналогичными моделями, например, Asus Zenbook 14 OLED, новинка предлагает лучшие технические характеристики по схожей цене. Пока Adol Book 14 доступен только на китайском рынке.
По материалам:
ITC.ua
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