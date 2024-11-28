ASUS анонсирует старт продаж в Украине игровой мышки ROG Harpe Ace Extreme — Finance.ua
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ASUS анонсирует старт продаж в Украине игровой мышки ROG Harpe Ace Extreme

Фондовый рынок
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ASUS анонсирует старт продаж в Украине игровой мышки ROG Harpe Ace Extreme
ASUS анонсирует старт продаж в Украине игровой мышки ROG Harpe Ace Extreme
Компания ASUS сообщила о старте продаж в Украине ультралегкой игровой мышки ROG Harpe Ace Extreme для профессиональных игроков, которая с гордостью предлагает покупателям эксклюзивный карбоновый корпус, технологическое совершенство и дизайн, одобренный профессиональными киберспортсменами.

Карбоновый корпус

Карбон широко применяется в аэрокосмической, автомобильной и спортивной отраслях благодаря идеальному сочетанию воздушности и прочности. Благодаря тому, что верхняя часть корпуса Harpe Ace Extreme полностью изготовлена ​​из карбона, стало возможным снизить вес мыши до 47 граммов и одновременно сохранить проверенную временем форму и удобство использования. По сравнению с другими материалами, используемыми в мышах премиум класса, карбон способен выдерживать самые большие нагрузки без признаков повреждения.
В процессе отбора, вырезки и позиционирования каждого фрагмента материала учитывается, чтобы рисунок переплетения на каждой детали совпадал под наиболее эстетически привлекательными углами и придавал отдельному устройству уникальности.
Такое же внимание распространяется и на левую и правую кнопки, вырезанные из отдельных фрагментов карбона — это гарантирует, что Harpe Ace Extreme будет сохранять постоянное тактильное чувство от нажатия.

Оптические переключатели ROG

Все переключатели проходят серьезный отбор. Подбираются пары переключателей с отклонением силы не более 5 граммов, что обеспечивает стабильное нажатие. Каждый переключатель имеет очень длинный ресурс в 100 миллионов нажатий.

Оптический сенсор ROG AimPoint Pro

Оптический сенсор ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм позволяет отслеживать движения с абсолютной точностью.

Беспроводная технология ROG SpeedNova

Потрясающая скорость, надежность и энергоэффективность. Работая с технологией ROG Polling Rate Booster позволяет минимизировать задержки.

ROG Polling Rate Booster

Получите максимальную скорость отклика и стабильность в беспроводном режиме подключения благодаря скорости опроса до 8000 Гц.
Новинка уже доступна в продаже в магазинах официальных партнеров по специальной промо-цене 9999 грн.
По материалам:
ITsider.
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