Aston Martin представил сверхбыстрый кроссовер в стиле "Формулы-1" (фото) — Finance.ua

Aston Martin представил сверхбыстрый кроссовер в стиле "Формулы-1" (фото) 13.05.2023, 00:57 — Технологии&Авто

Лимитированная модификация AMR23 Edition отличается новыми кузовными элементами и множеством других косметических доработок. Интерьер доступен только в эксклюзивном сочетании двух цветов.

Aston Martin показали лимитированный заряженный кроссовер DBX707 AMR23 Edition, вдохновленный достижениями бренда в «Формуле-1». Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

В 2023 году команда Aston Martin Racing занимает второе место в общем зачете чемпионата «Формулы-1». В честь этого британский бренд создал специальную версию AMR23 Edition для своего самого мощного кроссовера DBX707.

Лимитированную модификацию разработало подразделение Q by Aston Martin. Автомобиль отличается уникальным цветом Podium Green, новым значком на боковом крыле и тормозными суппортами Aston Martin Green. Также на кузове появились акценты лаймового цвета.

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Интерьер выполнен в двух цветах — Sport Duotone Onyx Black и Eifel Green. В нем используется контрастная строчка лаймового цвета и множество элементов из углеродного волокна.

Под капотом Aston Martin DBX707 AMR23 Edition расположен 4,0-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Заказать эксклюзивный кроссовер можно прямо сейчас на сайте производителя. Стоимость модели не названа, но она составит более 200 000 долларов.

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Фокус По материалам:

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