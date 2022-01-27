Aston Martin представил новый кроссовер DBX707 (фото)

Британская компания Aston Martin явила миру самую мощную версию своего кроссовера DBX. Автомобиль получил индекс 707, который обозначает мощность расположенного под капотом V8.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Совсем недавно в Aston Martin пообещали представить «самый мощный внедорожник в мире». Сказано — сделано! Компания презентовала версию DBX707 с битрубированным V8.
За основу для новинки взяли 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом от AMG. После доработки и изменений настройки турбин мощность удалось увеличить на 157 л.с., а крутящий момент довести до 900 Нм (+200 Нм). Реализовать потенциал форсированного двигатели помогает модернизированная 9-ступенчатая роботизированная коробка передач с «мокрым» сцеплением.
Также в процессе работы над новинкой были перенастроены блоки управления всеми системами, включая полноприводную трансмиссию и дифференциал ограниченного трения. В результате на разгон от 0 до 100 км/ч новинке требуется всего 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км/ч, что на 4 км/ч больше, чем у обладателя прежнего титула «самого быстрого люксового SUV» — Bentley Bentayga Speed.
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