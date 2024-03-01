Aston Martin на год перенес выпуск своего первого электрокара — Finance.ua

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Aston Martin на год перенес выпуск своего первого электрокара

Технологии&Авто
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Aston Martin на год перенес выпуск своего первого электрокара
Aston Martin на год перенес выпуск своего первого электрокара, Фото: CarBuzz
Английский автопроизводитель Aston Martin заявил о переносе на один год выпуска своего первого электрического автомобиля из-за слабого спроса на электрокары на аккумуляторе.
Об этом сообщает CarBuzz.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
«Потребительский спрос на электрокары на аккумуляторе, особенно в ценовом сегменте Aston Martin, не такой, как мы думали два года назад», — отметил исполнительный глава компании Лоуренс Стролл.
В прошлом году в Aston Martin объявили, что ее первый аккумуляторный электромобиль — внедорожник с четырьмя электродвигателями — будет представлен в 2025 году.
Однако компания уже заявила, что выпуск первого электрического автомобиля с аккумулятором будет отложен до 2026 года.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
При этом ожидается, что первый суперкар плагин-гибрид Valhalla от Aston Martin должен поступить в производство в этом году.
Отмечается, что такие автопроизводители, как General Motors, Jaguar Land Rover и Mercedes-Benz, уже признали в этом году «непростую» ситуацию со спросом на электрокары, поэтому планируют сосредоточить свое внимание на гибридах.
По материалам:
Укрінформ
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