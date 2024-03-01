Aston Martin на год перенес выпуск своего первого электрокара — Finance.ua

Aston Martin на год перенес выпуск своего первого электрокара Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

Aston Martin на год перенес выпуск своего первого электрокара, Фото: CarBuzz

Английский автопроизводитель Aston Martin заявил о переносе на один год выпуска своего первого электрического автомобиля из-за слабого спроса на электрокары на аккумуляторе.

Об этом сообщает CarBuzz

Фото: CarBuzz

«Потребительский спрос на электрокары на аккумуляторе, особенно в ценовом сегменте Aston Martin, не такой, как мы думали два года назад», — отметил исполнительный глава компании Лоуренс Стролл.

В прошлом году в Aston Martin объявили, что ее первый аккумуляторный электромобиль — внедорожник с четырьмя электродвигателями — будет представлен в 2025 году.

Однако компания уже заявила, что выпуск первого электрического автомобиля с аккумулятором будет отложен до 2026 года.

Фото: CarBuzz

При этом ожидается, что первый суперкар плагин-гибрид Valhalla от Aston Martin должен поступить в производство в этом году.

Отмечается, что такие автопроизводители, как General Motors, Jaguar Land Rover и Mercedes-Benz, уже признали в этом году «непростую» ситуацию со спросом на электрокары, поэтому планируют сосредоточить свое внимание на гибридах.

Укрінформ По материалам:

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