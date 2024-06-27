Aston Martin анонсировал новый суперкар Valiant — Finance.ua

Aston Martin анонсировал новый суперкар Valiant Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Aston Martin анонсировал новый суперкар Valiant

Британская компания Aston Martin привезет на «Фестиваль скорости» в Гудвуде свою новую разработку — суперкар Valiant. Эксклюзивная модель будет собираться вручную специалистами подразделения Q, а тираж будет ограничен 38 экземпляром.

Купе Aston Martin Valiant создано на основе прошлогоднего дебютанта Гудвуда — модели Valour. Новинка получит в свое распоряжение 745-сильный 5,2-литровый бензиновый V12 с двумя турбинами. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач.

В разработке суперкара принимал участие двукратный чемпион Формулы 1 и пилот команды Aston Martin Aramco Formula One Team Фернандо Алонсо. По его словам, Valor был создан в честь 110-летия Aston Martin, а новый Valiant является более экстремальной версией, более ориентированной на использование на гоночном треке.

Valiant имеет в своей конструкции целый ряд уникальных технических решений, направленных на снижение массы для максимально эффективного использования суперкара на гоночной трассе. К примеру, задний подрамник изготовлен на 3D-принтере, что позволило выиграть 3 кг без потери прочности, а карданный вал из магния сэкономил еще 8,6 кг. Легкие 21-дюймовые магниевые диски с шинами размерностью 275/35 спереди и 325/30 сзади, обеспечивают надежное сцепление машины с дорогой и при этом экономят 14 кг беспружинных масс. Литий-ионная батарея из мира автоспорта помогла сэкономить еще 11,5 кг.

Автомобиль получил уникальный кузов из углепластика с многочисленными аэродинамическими элементами, тщательно проработанными в аэродинамической трубе. Обвес обеспечивает оптимальное распределение потоков воздуха и максимальную прижимную силу. Колесные диски закрыты специальными накладками, снижающими турбулентность и напоминающими дизайн колес легендарного гоночного Aston Martin V8 RHAM/1 The Muncher.

Уникальная адаптивная подвеска Valiant с системой Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV) позволяет менять жесткость каждого демпфирующего элемента с частотой менее 6 миллисекунд. Для реализации всех возможностей адаптивной подвески и тщательно проработанной аэродинамики машины пилот сможет выбирать между разными режимами работы силового агрегата — Sport, Sport+ и Track.

Двухместный салон Valiant сочетает в себе карбоновые элементы с отделкой из алькантары или семи-анилиновой кожи. Уникальный руль и рычаг переключения 6-ступенчатой ​​трансмиссии специально разработаны для модели Valiant. Ковши Recaro Podium снабжены 4-точечными ремнями безопасности, а дополнительную защиту пилота и штурмана обеспечивает стальной каркас.

Первые экземпляры Valiant отправятся к своим заказчикам в четвертом квартале нынешнего года, а официальная презентация новинки состоится на «Фестивале скорости» в Гудвуде, который пройдет с 11 по 14 июля. Представит спорткар его первый покупатель — Фернандо Алонсо.

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