«Ашан» сворачивает бизнес в россии — Finance.ua
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«Ашан» сворачивает бизнес в россии

Сегодня 14:45Фондовый рынок
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«Ашан» сворачивает бизнес в россии«Ашан» сворачивает бизнес в россии
Компания «Ашан» больше не будет работать на российском рынке. Главный офис принял решение прекратить поставки и остановить инвестиции сети в россию.
Об этом сообщили на странице Retail Association of Ukraine.
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Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем — головной офис принял решение — свернуть инвестиции и прекратить поставки в рф.

Что это значит для россии?

  • Не будут открываться новые магазины.
  • Не будут ремонтироваться существующие магазины.
  • Не будут поддерживаться ІТ-технологии и проекты.
  • Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.
  • Не будут поставляться импортные товары в рф — а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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