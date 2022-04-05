«Ашан» сворачивает бизнес в россии — Finance.ua

«Ашан» сворачивает бизнес в россии

Сегодня 14:45 — Фондовый рынок

«Ашан» сворачивает бизнес в россии

Компания «Ашан» больше не будет работать на российском рынке. Главный офис принял решение прекратить поставки и остановить инвестиции сети в россию.

Читайте также Mars не уйдет из россии, несмотря на войну в Украине

C первых дней войны компания «Ашан Украина» осудила вооруженную агрессию россии.

Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем — головной офис принял решение — свернуть инвестиции и прекратить поставки в рф.

Что это значит для россии?

Не будут открываться новые магазины.

Не будут ремонтироваться существующие магазины.

Не будут поддерживаться ІТ-технологии и проекты.

Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.

Не будут поставляться импортные товары в рф — а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.