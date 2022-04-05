«Ашан» сворачивает бизнес в россии — Finance.ua

«Ашан» сворачивает бизнес в россии
Сегодня 14:45 — Фондовый рынок «Ашан» сворачивает бизнес в россии
Компания «Ашан» больше не будет работать на российском рынке. Главный офис принял решение прекратить поставки и остановить инвестиции сети в россию.
C первых дней войны компания «Ашан Украина» осудила вооруженную агрессию россии.
Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем — головной офис принял решение — свернуть инвестиции и прекратить поставки в рф.
Что это значит для россии?
- Не будут открываться новые магазины.
- Не будут ремонтироваться существующие магазины.
- Не будут поддерживаться ІТ-технологии и проекты.
- Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.
- Не будут поставляться импортные товары в рф — а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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