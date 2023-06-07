Армянские, казахские и гонконгские банки блокируют платежи из россии из-за риска санкций — Finance.ua
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Армянские, казахские и гонконгские банки блокируют платежи из россии из-за риска санкций

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Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплаты за электронику и коммуникационное оборудование от компаний из россии.
Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ».
Последние две недели все чаще происходят случаи, когда казахские, армянские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 8542, куда входят процессоры, микросхемы и т. д.
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Один из собеседников пояснил, что это связано с введением десятого пакета санкций США. Ограничения угрожают банкам, сотрудничающим с рф, и касаются, в частности, любого предоставления средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.
В результате российским компаниям придется ввозить компоненты, необходимые для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и другой техники под другими кодами.
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«Некоторые коллеги столкнулись с проблемами оплаты компонентов и другой электроники через гонконгские банки», — отметил глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
Он добавил, что партнеры из Гонконга говорят, что ситуация с платежами тяжелая и связана с санкционным давлением.
В то же время блокируют оплату не все армянские или гонконгские банки, а сами поставщики начинают использовать «другие способы проведения платежей».
Также контроль над транзакциями санкционной продукции, в том числе электроники усилили казахские банки.
«Прямо у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и тому подобное невозможно, а через третьи страны — все сложнее и сложнее, поэтому через полгода мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции», — сказал гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

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По материалам:
Економічна Правда
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