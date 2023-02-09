«Армия восстановления» уже насчитывает более 6 тысяч безработных — Finance.ua

«Армия восстановления» уже насчитывает более 6 тысяч безработных Сегодня 09:00 — Казна и Политика

В рамках проекта «Армия восстановления» для выполнения общественно полезных работ уже привлекли более 6 тысяч безработных.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

«На сегодняшний день в „Армию восстановления“ привлечено уже более 6 тысяч безработных в 10 областях. Лидером среди регионов является Полтавская область, где в выполнении общественно полезных работ задействовано почти 2 тысячи безработных. Регионы активнее приобщаются к проекту, организуя работы по восстановлению. Только за первый месяц этого года к их выполнению привлечены 2,5 тысячи человек, которые временно лишились работы», — рассказала Бережная.

По ее словам, все они получают за свой труд не менее 6700 грн от государства.

«Такая оплата больше, чем средняя выплата пособия по безработице, которое человек получает, состоя на учете в центре занятости», — отметила замминистра.

Больше всего безработных привлечены в «Армию восстановления»

в Полтавской области — 1929 человек,

Киевской — 1085 человек,

Сумской — 1054 человека,

Донецкой — 926 человек.

При этом виды общественно полезных работ зависят от нужд конкретного региона.

Где работают

Чаще всего безработных привлекают к разбору завалов и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, обустройству подвальных помещений под убежище, фасовке гуманитарной помощи, приготовлению пищи военным, плетению маскировочных сеток, предоставлению социальных услуг в Пунктах несокрушимости.

По словам Бережной, государство уже профинансировало выполнение общественно полезных работ в регионах на 37,4 млн грн, в том числе с начала года — на 13,6 млн грн.

Справка Finance.ua:

проект «Армия восстановления» был введен правительством осенью 2022 года с целью привлечения людей, временно потерявших работу, к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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