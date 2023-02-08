АРМА разыскало 1,5 млрд грн активов подсанкционных лиц — Finance.ua
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АРМА разыскало 1,5 млрд грн активов подсанкционных лиц

Криминал
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С начала войны сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и прочих преступных деяний (АРМА), разыскали на 1,5 млрд грн активов и более 300 объектов, принадлежащих подсанкционным лицам.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Отмечается, что с 24 февраля 2022 года АРМА проработало 2657 запросов Министерства юстиции Украины по розыску собственности попавших под санкции СНБО юридических и физических лиц.
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«По результатам обработки таких запросов Нацагентство разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги и денежные средства общей стоимостью около 1,5 миллиарда в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении.
Кроме того, разыскано 135 объектов жилой и нежилой недвижимости, 94 земельных участков, 80 единиц автомобильного, морского/речного и авиационного/воздушного транспорта, 16 единиц имущественных прав интеллектуальной собственности.
В Нацагентстве отмечают, что соответствующая информация предоставлена Минюсту для формирования материалов и подачи исков в Высший антикоррупционный суд о взыскании подсанкционных активов в пользу государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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