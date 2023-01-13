Имущество гражданина рф на 3,8 млн грн передали АРМА — Finance.ua

Имущество гражданина рф на 3,8 млн грн передали АРМА Сегодня 05:10 — Фондовый рынок

Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры Львова арестовали и передали в Агентство по розыску и менеджменту активов имущество общества, конечным бенефициаром которого являются граждане россии. Речь идет о нежилых помещениях в центре Львова стоимостью 3,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

По данным следствия, предприятие незаконно завладело двухэтажным помещением общей площадью около 160 кв.

«Для этого его представители вступили в сговор с местным жителем. Он поддел решение суда и получил право собственности на объект недвижимости, после чего передал его в собственность общества», — говорится в сообщении.

Житель Львова и работники общества получили подозрение в совершении преступлений по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

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