Имущество гражданина рф на 3,8 млн грн передали АРМА — Finance.ua
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Имущество гражданина рф на 3,8 млн грн передали АРМА

Фондовый рынок
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Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры Львова арестовали и передали в Агентство по розыску и менеджменту активов имущество общества, конечным бенефициаром которого являются граждане россии. Речь идет о нежилых помещениях в центре Львова стоимостью 3,8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.
По данным следствия, предприятие незаконно завладело двухэтажным помещением общей площадью около 160 кв.
«Для этого его представители вступили в сговор с местным жителем. Он поддел решение суда и получил право собственности на объект недвижимости, после чего передал его в собственность общества», — говорится в сообщении.
Житель Львова и работники общества получили подозрение в совершении преступлений по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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