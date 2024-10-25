АРМА продало на аукционе зерно почти на 1 млн грн и пестициды на 3,2 млн грн — Finance.ua
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АРМА продало на аукционе зерно почти на 1 млн грн и пестициды на 3,2 млн грн

Фондовый рынок
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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало два лота сельскохозяйственных культур через систему «Прозорро.Продажи» на сумму 957,995 тыс. грн, сообщают на сайте ведомства.
Согласно сообщению, первый лот включал пшеницу и кукурузу, второй — только пшеницу.
Кроме того, АРМА реализовало 23,7 тыс. л средств для защиты растений более чем на 3,2 млн грн.
«В дальнейшем полученные средства будут направлены на усиление обороноспособности государства путем покупки военных облигаций (ОВГЗ)», — сообщили в АРМА.
Ведомство пообещало, что вскоре выставит на аукцион окатыши железорудные российского производства, арестованные и переданные в управление Нацагентства, и пригласило заинтересованных лиц следить за новыми лотами и участвовать в торгах на платформе «Прозорро.Продажи».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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