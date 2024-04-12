АРМА продало арестованный сжиженный газ почти за ₴51 миллион — Finance.ua

АРМА продало арестованный сжиженный газ почти за ₴51 миллион Сегодня 13:37

В системе Prozorro. Продажи состоялся аукцион по продаже переданного в управление АРМА сжиженного газа. Арестованный актив был реализован за 50,8 млн грн.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба АО Прозорро.Продажи.

«11 апреля 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоялся онлайн-аукцион по продаже арестованного сжиженного газа, находящегося в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за арестованный газ на торгах соревновались четыре участника. По итогам онлайн-аукциона победителем стало совместное украинско-американское предприятие «Укркарпатойл ЛТД». Компания предложила за актив 50,8 млн грн.

6 марта 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованного актива, находившегося в управлении АРМА, — 1,2 тыс. тонн зерна озимой пшеницы четвертого класса. Актив был реализован за 4,9 млн грн.

Укрінформ По материалам:

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