АРМА продало арестованный сжиженный газ почти за ₴51 миллион — Finance.ua
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АРМА продало арестованный сжиженный газ почти за ₴51 миллион

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В системе Prozorro. Продажи состоялся аукцион по продаже переданного в управление АРМА сжиженного газа. Арестованный актив был реализован за 50,8 млн грн.
Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба АО Прозорро.Продажи.
«11 апреля 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоялся онлайн-аукцион по продаже арестованного сжиженного газа, находящегося в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за арестованный газ на торгах соревновались четыре участника. По итогам онлайн-аукциона победителем стало совместное украинско-американское предприятие «Укркарпатойл ЛТД». Компания предложила за актив 50,8 млн грн.
6 марта 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованного актива, находившегося в управлении АРМА, — 1,2 тыс. тонн зерна озимой пшеницы четвертого класса. Актив был реализован за 4,9 млн грн.
По материалам:
Укрінформ
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