АРМА обнаружила элитную заграничную недвижимость российских депутатов на 180 миллионов — Finance.ua
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АРМА обнаружила элитную заграничную недвижимость российских депутатов на 180 миллионов

Криминал
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АРМА обнаружила элитную заграничную недвижимость российских депутатов на 180 миллионов
АРМА обнаружила элитную заграничную недвижимость российских депутатов на 180 миллионов
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало за рубежом недвижимость, связанную с депутатами госдумы рф, общей стоимостью более 180 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
В частности, речь идет о двух участках в лондонском парке Trent Park, стоимость одного составляет 1,6 млн фунтов стерлингов. Отмечается, что принадлежат они доверенному лицу депутата государственной думы рф и были приобретены в 2022 году.
Кроме этого, обнаружено наличие у сына одного из депутатов государственной думы рф квартиры в центре Парижа, которая была приобретена за 965 тыс. евро.
Благодаря международному сотрудничеству специалисты АРМА также обнаружили активы супруги еще одного члена государственной думы рф в Черногории — апартаменты в Колашине, которые стоили 260 тыс. евро.
В АРМА отмечают, что работают над делами сотен фигурантов, взаимодействуя с компетентными органами около 100 иностранных юрисдикций. Несмотря на то, что имущество разыскивается за границей, Нацагентство совместно с правоохранительными органами и зарубежными партнерами прорабатывает механизмы, позволяющие передавать эти активы в пользу Украины.
Как сообщалось, с 24 февраля 2022 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), отыскало активов более чем на 21,3 млрд грн. Нацагентство разыскало более 155 тыс. единиц имущества. В частности, более 134,2 тыс. земельных участков, более 8,2 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, 6,5 тыс. автомобилей, 2,6 тыс. единиц другого имущества (товаров), 3,2 тыс. единиц сельхозтехники с комплектующими и т.п.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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