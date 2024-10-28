АРМА объявляет конкурс на управление логистическим комплексом Закарпатья — Finance.ua
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АРМА объявляет конкурс на управление логистическим комплексом Закарпатья

Фондовый рынок
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АРМА объявляет конкурс на управление ключевым логистическим комплексом Закарпатья — ООО «Терминал Карпаты».
Это важный логистический комплекс в Закарпатской области, открывающий широкие возможности для международных перевозок.
Об этом сообщило АРМА.
По результатам обзора, Западным МТУ АРМА установлено, что комплекс «Терминал Карпаты» включает в себя несколько основных инфраструктурных объектов:
  • Административное здание в г. Чоп;
  • Производственный комплекс в пгт. Батево, включающий ангар, насосную станцию, водоем, трансформаторную и другие здания;
  • Офисное здание в с. Свобода.
Главный объект — крытый ангар для перегрузки грузов, перевозимых в крытом подвижном составе, общей площадью 21.504 кв. м. с подведенными путями европейской (1435 мм) и постсоветской (1520 мм) ширины.
Такая инфраструктура обеспечивает бесперебойную перегрузку между железнодорожными составами разных типов, а также между железнодорожным и автомобильным транспортом.
По словам руководителя Западного МТУ АРМА Владимира Муржи, этот комплекс представляет собой полностью готовую инфраструктуру для масштабного развития транспортно-логистического бизнеса, открывающую новые горизонты для украинского экспорта и импорта.
По материалам:
Finance.ua
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