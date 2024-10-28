АРМА объявляет конкурс на управление логистическим комплексом Закарпатья — Finance.ua

АРМА объявляет конкурс на управление логистическим комплексом Закарпатья Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

АРМА объявляет конкурс на управление ключевым логистическим комплексом Закарпатья — ООО «Терминал Карпаты».

Это важный логистический комплекс в Закарпатской области, открывающий широкие возможности для международных перевозок.

Об этом сообщило АРМА.

По результатам обзора, Западным МТУ АРМА установлено, что комплекс «Терминал Карпаты» включает в себя несколько основных инфраструктурных объектов:

Административное здание в г. Чоп;

Производственный комплекс в пгт. Батево, включающий ангар, насосную станцию, водоем, трансформаторную и другие здания;

Офисное здание в с. Свобода.

Главный объект — крытый ангар для перегрузки грузов, перевозимых в крытом подвижном составе, общей площадью 21.504 кв. м. с подведенными путями европейской (1435 мм) и постсоветской (1520 мм) ширины.

Такая инфраструктура обеспечивает бесперебойную перегрузку между железнодорожными составами разных типов, а также между железнодорожным и автомобильным транспортом.

По словам руководителя Западного МТУ АРМА Владимира Муржи, этот комплекс представляет собой полностью готовую инфраструктуру для масштабного развития транспортно-логистического бизнеса, открывающую новые горизонты для украинского экспорта и импорта.

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