АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ «Гулливер» — Finance.ua

АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ «Гулливер» Сегодня 09:30

АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ «Гулливер»

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра «Гулливер», который решением суда был передан в управление Нацагентства.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба АРМА в Фейсбуке.

«По результатам недавно проведенной независимой оценки стоимость объекта составляет 7,6 млрд грн. АРМА подготовило всю необходимую тендерную документацию для проведения прозрачного конкурса по отбору управляющего», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится через систему публичных закупок Prozorro. Все заинтересованные участники, отвечающие квалификационным критериям, могут подать свои предложения

Отмечается, что Нацагентство строго подошло к отбору управляющего этим резонансным активом и установило претендентам 4 критерия из 4 возможных.

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В частности, участник должен иметь соответствующее имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 млн грн. Это гарантия для обеспечения возможности взыскания с управляющего сумм в случае причиненного вреда и других штрафов или нарушения договорных обязательств.

Свою финансовую состоятельность участник должен подтвердить официальными данными, внесенными в контролирующие органы.

Также участник должен иметь постоянный коллектив специалистов с надлежащим уровнем образования и профессиональным опытом.

Проект договора с будущим управляющим уже размещен на Prozorro. Им предусмотрено, что минимальный ежемесячный размер гарантийного платежа должен составить 17,388 млн грн. Это минимальная сумма, которую управляющий будет платить в течение отчетного месяца управления.

Укрінформ По материалам:

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