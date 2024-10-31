АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ «Гулливер» — Finance.ua
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АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ «Гулливер»

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АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ «Гулливер»
АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ «Гулливер»
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра «Гулливер», который решением суда был передан в управление Нацагентства.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба АРМА в Фейсбуке.
«По результатам недавно проведенной независимой оценки стоимость объекта составляет 7,6 млрд грн. АРМА подготовило всю необходимую тендерную документацию для проведения прозрачного конкурса по отбору управляющего», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится через систему публичных закупок Prozorro. Все заинтересованные участники, отвечающие квалификационным критериям, могут подать свои предложения
Отмечается, что Нацагентство строго подошло к отбору управляющего этим резонансным активом и установило претендентам 4 критерия из 4 возможных.
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В частности, участник должен иметь соответствующее имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 млн грн. Это гарантия для обеспечения возможности взыскания с управляющего сумм в случае причиненного вреда и других штрафов или нарушения договорных обязательств.
Свою финансовую состоятельность участник должен подтвердить официальными данными, внесенными в контролирующие органы.
Также участник должен иметь постоянный коллектив специалистов с надлежащим уровнем образования и профессиональным опытом.
Проект договора с будущим управляющим уже размещен на Prozorro. Им предусмотрено, что минимальный ежемесячный размер гарантийного платежа должен составить 17,388 млн грн. Это минимальная сумма, которую управляющий будет платить в течение отчетного месяца управления.
По материалам:
Укрінформ
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