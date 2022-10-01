Архитекторы разработали «умную» систему для восстановления домов в Украине — Finance.ua

Архитекторы разработали «умную» систему для восстановления домов в Украине Сегодня 06:14 — Недвижимость

Архитекторы разработали «умную» систему для восстановления домов в Украине, Зображення: archdaily.com

Архитекторы из канадской студии WZMH Architects разработали быстровозводимую модульную систему для спасения тысяч зданий по всей Украине, которые оказались частично или полностью разрушены из-за обстрелов российских оккупантов.

Как сообщает ArchDaily, разработанная система направлена на интеграцию строительных технологий в здание для создания более устойчивых конструкций.

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В частности, студия создала концепт реконструкции «хрущевки» — бетонно-панельной или кирпичной пятиэтажки, построенной во времена СССР в период холодной войны. Проект называется Speedstac. Это сборно-модульная строительная система, изготовленная из ISP («умной» структурной панели), которую разработала компания вместе со Stephenson Engineering и Intelligent Engineering. Панель ISP производится за пределами строительной площадки, устанавливается на месте с минимально необходимой рабочей силой и уже на 100% готова после ее подключения.

Многие компоненты, традиционно устанавливаемые после установки конструкции (например, механические, электрические и т.п.), интегрированы в часть панелей ISP.

Изображение: archdaily.com

При частичном разрушении дома осуществляется простая замена модуля. Поскольку застройка того времени является примером блочного строительства, комплексное обновление следует начинать после расчистки разрушенных секций, затем на этом месте будут накладываться бетонные модули.

По словам разработчиков, благодаря крепкому бетону со всех сторон блоков сооружения смогут продлить свой жилищный цикл с учетом строительных норм. Этот бетон также содержит «специальный соединитель», который облегчает процесс сборки зданий, ускоряет время строительства и делает решение экономически эффективным.

Концепция WZMH Architects была одобрена Посольством Украины в Канаде. Еще одним вариантом разрешения кризисных вопросов с жильем является модульная система временного жилья от студии Balbek Bureau.

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Обозреватель По материалам:

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