Архитектор штаб-квартиры Apple рассказал о первых шагах в восстановлении послевоенного Харькова — Finance.ua

Архитектор штаб-квартиры Apple рассказал о первых шагах в восстановлении послевоенного Харькова

Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Первым шагом в восстановлении Харькова после войны британский архитектор Норман Фостер назвал создание генерального плана города.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета по результатам онлайн-совещания по реконструкции города.

Фостер сообщил, что уже создал план проекта манифеста города, который еще будет корректироваться.

«Первым шагом будет генеральный план города, связанный с регионом, с целью объединить самое любимое и уважаемое наследие прошлого с самыми желанными и зелеными элементами инфраструктуры и зданий. Другими словами, создать город будущего сейчас и планировать свою жизнь на десятилетие вперед», — сказал Фостер.

Он пообещал привлечь к реализации проекта лучших архитекторов и дизайнеров.

Мэр Харькова Игорь Терехов на совещании отметил, что по состоянию на 19 апреля в Харькове разрушено около 25% домов.

«Российская армия уничтожила многие админздания, дома в центре города, жилые микрорайны, среди которых особенно пострадали Пятихатки, Рогань, Северная Салтовка. После войны Харьков потребует новых объектов соцсферы — больниц, школ и детских садов», — сказал Терехов.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий, в Харьковской области 1,7 тыс. поврежденных или уничтоженных многоквартирных домов.

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