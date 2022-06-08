Argo Blockchain сократила добычу биткоина на 25% — Finance.ua

Argo Blockchain сократила добычу биткоина на 25%

Сегодня 17:37 — Финтех и Карты

В мае британская майнинговая компания Argo Blockchain добыла 124 BTC. Это на 25,3% меньше показателя за предыдущий месяц.

Сокращение производства объяснили рядом факторов:

рост сложности майнинга;

добровольное сокращение энергопотребления на объекте Helios в Техасе из-за увеличения тарифов;

незапланированные простои при вводе этого предприятия в эксплуатацию;

на хешрейт компании в пуле Terra Pool пришлось меньше биткоинов, чем в апреле, из-за вероятностных результатов.

«Вы подвергаетесь риску. В прошлом нам очень везло, а в этом месяце — не очень. У нас была пара засушливых периодов, когда мы добывали не так много блоков», — прокомментировал CEO Argo Питер Уолл.

По его словам, компания рассматривает альтернативные варианты, чтобы получать гарантированное вознаграждение за долю хешрейта, а не на основе найденных блоков, как в случае с Terra.

Доход Argo от майнинга в мае составил £3,07 млн против £5,52 млн в апреле. Прибыльность упала с 75% до 62% как из-за сокращения производства, так и падения цены первой криптовалюты.

По состоянию на 31 мая фирма владела 2379 BTC.

В мае Argo официально начала майнинг в дата-центре Helios. В течение месяца компания развернула на объекте 2500 Antminer S19J Pro, полученных от Core Scientific в рамках соглашения об обмене оборудованием.

Фирма также начала устанавливать на объекте аналогичные устройства, поставляемые Bitmain по заключенному в сентябре 2021 года контракту. Это позволило к концу месяца увеличить хешрейт на 300 PH/s, до 1,9 EH/s.

Китайский производитель завершит поставку всех 20 000 майнеров по соглашению к октябрю 2022 года — примерно по 3000 единиц в месяц.

Argo также подписала контракт с ePIC Blockchain Technologies на покупку 6 600 кастомных биткоин-майнеров на базе ASIC-чипов Blockscale от Intel. Соглашение о поставке с американским чипмейкером компания заключила в начале года.

Договор с ePIC предусматривает возможность дополнительных заказов еще до 23 400 устройств. Майнеры оптимизированы для работы на Helios, где применяется иммерсионное охлаждение с целью повышения срока службы и эффективности.

Напомним, в мае Argo достигла соглашения с «дочкой» NYDIG о предоставлении кредита в размере $70,6 млн на покупку оборудования для майнингового предприятия в Техасе.

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