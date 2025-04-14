Аргентина отменяет валютный контроль, действовавший с 2019 года — Finance.ua

Аргентина отменяет валютный контроль, действовавший с 2019 года Сегодня 17:10

Аргентина в пятницу, 12 апреля, заключила с Международным валютным фондом (МВФ) соглашение о предоставлении расширенного кредитного финансирования на сумму 20 миллиардов долларов сроком на 48 месяцев. Благодаря финансовым поступлениям правительство страны с 14 апреля ослабляет контроль над песо, действовавший с 2019 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

МВФ выделит 12 миллиардов долларов 15 апреля, а еще 2 миллиарда долларов поступят до июня. Также было объявлено о других многолетних выплатах, включая 12 миллиардов долларов от Всемирного банка и 10 миллиардов долларов от Межамериканского банка развития.

Ожидается, что соглашение с МВФ поможет Аргентине «стимулировать дополнительную официальную многостороннюю и двустороннюю поддержку, а также своевременно восстановить доступ к международным рынкам капитала».

Ключевые принципы программы включают в себя поддержку сильного фискального якоря, переход к более надежному денежно-кредитному и валютному режиму с большей гибкостью обменного курса", — заявили в фонде.

Центральный банк (ЦБ) страны объявил, что с понедельника отменит фиксированную привязку валюты, позволив песо свободно колебаться в пределах диапазона от 1000 до 1400 песо за доллар против 1074 на закрытии пятницы.

Кроме того, в ЦБ заявили, что отменят значительную часть так называемых мер контроля за движением капитала, которые ограничивали доступ к иностранной валюте. С этого года компании также смогут репатриировать прибыль из страны, что является ключевым требованием со стороны предприятий, способных привлечь больше инвестиций.

Діло По материалам:

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