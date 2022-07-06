Арестованы корпоративные права еще одного предприятия, связанного с рф — Finance.ua

Арестованы корпоративные права еще одного предприятия, связанного с рф
В Кировоградской области в рамках уголовного производства по факту легализации доходов арестованы корпоративные права предприятия, связанного с рф, более чем на 4,6 миллиарда гривен.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.
«По данным следствия, гражданин рф — учредитель одного из агропредприятий и владелец 50% уставного капитала, который также является учредителем 8 предприятий на территории страны-агрессора, совершал незаконные финансовые операции. Совместно с другими должностными лицами предприятия они легализовали и выводили в рф средства, полученные преступным путем», — говорится в сообщении.
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