Арестованы корпоративные права еще одного предприятия, связанного с рф — Finance.ua

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Арестованы корпоративные права еще одного предприятия, связанного с рф

Фондовый рынок
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Арестованы корпоративные права еще одного предприятия, связанного с рф
Арестованы корпоративные права еще одного предприятия, связанного с рф
В Кировоградской области в рамках уголовного производства по факту легализации доходов арестованы корпоративные права предприятия, связанного с рф, более чем на 4,6 миллиарда гривен.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.
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«По данным следствия, гражданин рф — учредитель одного из агропредприятий и владелец 50% уставного капитала, который также является учредителем 8 предприятий на территории страны-агрессора, совершал незаконные финансовые операции. Совместно с другими должностными лицами предприятия они легализовали и выводили в рф средства, полученные преступным путем», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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