Арестованы активы депутата от ОПЗЖ на 500 млн — Finance.ua

Арестованы активы депутата от ОПЗЖ на 500 млн Сегодня 10:15 — Криминал

Арестованы активы депутата от ОПЗЖ на 500 млн

Суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского облсовета, возглавившего оккупационное министерство сельского хозяйства и рыболовства на временно захваченной части региона.

Об этом сообщает СБУ.

Решение суда касается активов предателя и членов его семьи. Таким образом, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины.

Кроме того, арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках. Общая сумма заблокированных активов составляет 500 млн грн.

По данным следствия, бывший депутат входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсона одним из первых поддержал российских захватчиков.

За такую «лояльность» ему предложили руководящий пост в местной оккупационной администрации. Также он был назначен руководителем созданной агрессором «межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции». На этой должности он организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в россию.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части нашего государства. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

При этом его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Еще часть имущества фигуранта, которая находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения Херсонщины.

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