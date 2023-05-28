ТОП-5 арестованных активов АРМА за 2022-23 годы — Finance.ua

ТОП-5 арестованных активов АРМА за 2022-23 годы Сегодня 06:34 — Казна и Политика

С начала 2022 года АРМА разыскала активы более чем на 80 млрд грн, большая часть из которых была арестована. Ниже мы расскажем вам о самых значительных из них.

Об этом пишет The page.

Яхта Медведчука

Наивысшую строчку в рейтинге занимает 93-метровая яхта главы ОПЗЖ и кума путина Виктора Медведчука. Ее рыночная стоимость составляет $200 млн или 7,4 млрд грн по курсу НБУ.

Это настоящий дворец на воде. Габариты яхты: 93 метра в длину, 15 метров в ширину, весит почти 3 тыс. тонн. Там есть номера для 14 гостей и 22 членов экипажа, лифт, на палубе — бассейн. На Royal Romance установлены два дизельных двигателя на 3 тыс. лошадиных сил каждый, а водные резервуары вмещают 55,2 тыс. литров пресной воды.

11 апреля 2022 года Лычаковский районный суд Львова своим определением передал АРМА арестованную яхту Royal Romance. В ноябре 2023 года яхту обыскали правоохранители АРМА. Ее планируют выставить на продажу.

Агропредприятие за 5,4 млрд грн

Серебро занимает ООО «Совместное украинско-российское предприятие «Алтай» гражданина России Виталия Капинуса. Этот актив за 5,4 млрд грн судом был передан АРМА 20 марта 2023 года. Причина — «Совместное украинско-российское предприятие «Алтай» уклонялось от уплаты налогов и вносило ложные сведения в документы финансовой и хозяйственной отчетности.

Ocean Plaza

В собственности АРМА находится 67% торгового центра Ocean Plaza. ТРЦ Ocean Plaza прекратил работу с начала полномасштабной войны в Украине. Решение объяснили работой ТРЦ на войну рф в Украине. Ранее эта доля принадлежала российскому олигарху и второму путину Аркадию Ротенбергу. Поэтому в мае 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал здание Ocean Plaza. Позже ее передали в управление АРМА.

Наконец, после ряда судебных разбирательств 14 сентября Печерский суд Киева принял финальное решение, необходимое для возобновления работы ТРЦ — дал разрешение на пользование коммерческим объектом. До конца 2023 г. государство планирует выставить Ocean Plaza на торги.

Николаевский глиноземный завод Дерипаски

13 июля 2022 года Шевченковский районный суд Киева передал в управление АРМА ООО «Николаевский глиноземный завод», ООО «Компания «Алюминий Украины», ООО «Гуардон Украина. Общая стоимость имущества составила 3,58 млрд грн.

Позже в январе 2023 года суд арестовал еще имущество Николаевского глиноземного завода на 1 млрд грн. Оно состоит из 12 земельных участков, комплекса морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.

Дерипаска на сегодняшний день больше всего из российских олигархов «отблагодарил» Украину. 17 февраля 2023 года Украина национализировала его имущество подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски стоимостью более 10 млрд грн.

Железная руда Алишера Усманова

27 декабря 2022 года СБУ проинформировало, что арестовано имущество кремлевского олигарха Алишера Усманова. Речь идет о более чем 160 тыс. тонн украинской железной руды, спрятанных на территории нескольких морских портов нашей страны. Общая стоимость руды составила около 2 млрд грн.

7 февраля 2023 г. Офис Генпрокурора передал в управление АРМА ранее арестованные в нескольких морских портах Украины 166 тыс. тонн железной руды примерно на 1,8 млрд грн. АРМА планирует в ближайшее время продать это имущество.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.