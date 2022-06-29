Арестовано имущество гражданина рф на сумму почти 1,3 млрд гривен — Finance.ua
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Арестовано имущество гражданина рф на сумму почти 1,3 млрд гривен

Криминал
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Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили гражданина российской федерации в уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщили в бюро.
Нарушитель скрывал фактические объемы дохода, полученного от предоставления в аренду объектов коммерческой недвижимости в одной из областей Украины, и уклонился от уплаты обязательных платежей на сумму более 18,6 млн грн.
Решением суда наложен арест на банковские счета, земельные участки и объекты коммерческой недвижимости.
Примерная стоимость арестованного имущества составляет почти 1,3 млрд грн.
БЭБ исследует деятельность 21 700 компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане страны агрессора. В приоритете у аналитиков — компании с наибольшим капиталом и целостные имущественные комплексы, которые могут принести пользу государству. Первоочередными задачами для БЭБ является привлечение к ответственности нарушителей, наложение ареста на их имущество, не дать переоформить это имущество на другие компании и способствовать, чтобы имущество работало на Украину, для восстановления экономики нашего государства, разрушенных населенных пунктов или для нужд ВСУ,
— прокомментировал директор БЭБ Вадим Мельник.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляет Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.
По материалам:
Finance.ua
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