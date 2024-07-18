Арестовано имущество более чем на 1 млрд грн доверенного лица Януковича — СМИ
В Украине арестовали имущество бывшего народного депутата, подозреваемого в финансировании оккупационных группировок рф.
Об этом пишет Офис генпрокурора, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах.
Общая сумма заблокированных активов составляет более 1 млрд грн. Речь идет о банковских счетах и 4 квартирах в Киеве, доме и земле вблизи столицы, а также 7 авто премиум класса, среди которых Maybach.
Фигурант был доверенным лицом беглого президента Виктора Януковича и входил в запрещенную Партию регионов. По данным источника УП, речь идет о Николае Янковском.
При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора он и три его подельника уведомлены о подозрении в финансировании и материальном обеспечении деятельности террористической организации «ДНР».
По данным следствия, экс-нардеп от Партии регионов вместе с сообщниками разработали преступный план. Он заключался в создании по законодательству так называемого «ДНР» юридического лица во временно оккупированном городе Горловка, а также в возобновлении производства и поставке медпрепаратов в заведения «министерства здравоохранения ДНР».
В 2015 году подозреваемые обнаружили связи в политическом круге «ДНР» и возобновили хозяйственную деятельность предприятия по производству лекарств на оккупированной территории. Они обеспечивают аптеки псевдореспублики медикаментами и поставляют обезболивающие для аптечек и военных госпиталей страны-агрессора во время полномасштабного вторжения.
Уплачивая определенные «налоги» в бюджет «ДНР» через «центральный республиканский банк», подозреваемые осуществляют финансирование террористической организации.
Экс-нардеп уехал за границу еще до начала полномасштабного вторжения, два его сообщника находятся на временно оккупированной части Донбасса и продолжают управлять нелегальным бизнесом.
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