Арестовано 60 единиц белорусской техники на сумму свыше 200 млн грн — Finance.ua

Уголовное производство открыто по факту хищения государственных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, а также возможного финансирования действий, совершенных в целях захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 191, 2 статьи 110-2 УК Украины).
Сообщается, что исследуется деятельность ряда белорусских компаний, функционирующих в Киеве и территории других регионов Украины. Конечным бенефициарным владельцем этих компаний является беларусь.