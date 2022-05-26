Арестовано 60 единиц белорусской техники на сумму свыше 200 млн грн — Finance.ua

Арестовано 60 единиц белорусской техники на сумму свыше 200 млн грн

Сегодня 04:03 — Казна и Политика

Киевская прокуратура передала АРМА еще 60 единиц белорусской техники на сумму более 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уголовное производство открыто по факту хищения государственных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, а также возможного финансирования действий, совершенных в целях захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 191, 2 статьи 110-2 УК Украины).

Сообщается, что исследуется деятельность ряда белорусских компаний, функционирующих в Киеве и территории других регионов Украины. Конечным бенефициарным владельцем этих компаний является беларусь.

Фото: Киевская городская прокуратура

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