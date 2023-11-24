Арестован застройщик, пытавшийся подкупить руководство Минвосстановления 15 квартирами — Finance.ua

Арестован застройщик, пытавшийся подкупить руководство Минвосстановления 15 квартирами Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 100 млн грн залога к владельцу частного общества-застройщика, которого подозревают в попытке подкупа руководства Министерства восстановления.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Фейсбуке.

«24 ноября следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил к фактическому владельцу частного общества-застройщика, который совместно с директором государственного предприятия разоблачен на попытке подкупа руководства Минвосстановления, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей при его внесении». — говорится в сообщении.

НАБУ и САП совместно с вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины разоблачили владельца частного общества на предложении неправомерной выгоды в виде недвижимости в возведенных им новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн грн.

За это должностное лицо должно было оставить в силе заключенные с обществом соглашения по строительству жилого комплекса на земельном участке Минразвития, а также способствовать получению разрешительных документов и необходимых согласований.

На момент разоблачения преступления детективы и прокуроры задокументировали оформление на доверенное лицо 15 квартир в Киеве.

Укрінформ По материалам:

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