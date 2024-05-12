Арендовать квартиру в столице: сколько это стоит и где дешевле всего — исследование ЛУН (инфографика) Сегодня 09:07 — Недвижимость

Арендовать квартиру в столице: сколько это стоит и где дешевле всего — исследование ЛУН (инфографика)

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в столице составляет 14 тысяч гривен. В целом цена аренды в столице зависит от ее расположения, этажа, инфраструктуры, состояния дома и уровня комфорта.



Об этом говорится в инфографиках ЛУН.

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру в следующих районах:

Печерском — 28 700 гривен;

Шевченковском — 20 тыс. гривен;



Голосеевском — 16 тыс. гривен.

Самые доступные для аренды однокомнатные квартиры — в Днепровском (12 тыс. гривен), Святошинском (10 тыс. гривен) и Деснянском (7 500 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры

Цена аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 18 тыс. гривен в месяц.

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру, которая расположена в Печерском (39 тыс. гривен), Шевченковском (29 700 гривен) и Голосеевском (25 тыс. гривен) районах Киева.

Самая дешевая аренда:

в Святошинском — 13 тыс. гривен;

Днепровском — 12 500 гривен;

Деснянском — 10 тыс. гривен.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве стартует от 20 тыс. гривен в месяц.

Самая дорогая аренда — в Печерском (61 300 гривен), Шевченковском (46 000 гривен) и Голосеевском (34 500 гривен) районах Киева.

Дешевле всего можно найти в Дарницком (20 тыс. гривен) и Святошинском (17 тыс. гривен) районах столицы.

Напомним, более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды.

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